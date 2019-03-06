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Başkanlar twitter'de birbirine girdi

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Başkanlar twitter'de birbirine girdi
Bakırköy Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kerimoğlu'na Esenyurt’un Kurucu Belediye Başkanı bir başka CHP'li solcu isim Dr. Gürbüz Çapan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakırköy Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kerimoğlu'na Esenyurt’un Kurucu Belediye Başkanı bir başka CHP'li Dr. Gürbüz Çapan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP'li Bülent Kerimoğlu, kişisel Twitter hesabından, 31 Mart yerel seçimleri için çalıştıklarını yazdı. Kerimoğlu, "Haftalardır sokaklardayız... Halkımızı dinliyoruz... Kimsenin gündeminde 'beka' sorunu yok... Yoksulluk, işsizlik, zamlar, suriyeli mülteciler, beyin göçü, yargı bağımsızlığı, tek adam, güçlü demokrasi beklentisi, birey hak ve özgürlüklerinde güvence talebi var..." diye belirtti. Solcu isim Gürbüz Çapan ise, Kerimoğlu'na, "50 yorumdan tek destek yok, sen nasıl bir mahlükatsın, hangi sokağa bile çıktığını söyleyemiyorsun? Hdp bin seçime girmesini engellemeniz sizi kurtaramayacak gözüküyor... Jandarma desteği de yok, me halt edecen?" diyerek tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısının "İnanılmaz üzüldüm ve neden böyle bir yorumda bulunduğunuzu da merak ettim açıkçası" diye yazmasına ise Çapan, "Herhangi bir Bakırköy’lüyü arayın cevap alırsınız! Bakırköy olalı beri böyle zulüm görmedi! B. Kerimoğlu nu takip edin yorumlara bakın bir..." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, CHP'li Bülent Kerimoğlu'nun, Çapan'a herhangi bir yanıt vermediği görüldü. (Kaynak Oda TV)

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