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BAŞKANIN 250 BİN LİRALIK MAAŞI TARTIŞMA ÇIKARDI!

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BAŞKANIN 250 BİN LİRALIK MAAŞI TARTIŞMA ÇIKARDI!
İşçi kıyımına tepki gösteren Mehmet Öztürk adlı vatandaş, sosyal medyadan AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in maaşlarının dökümünü yayınladı.

Öztürk, “6 ayrı yerden 250 bin liraya yakın maaş alan başkan, 2.400 lira maaş alan işçileri attı” diye not düştü. AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in maaşı yine gündemde. 14 işçiyi atıp, aynı gün 65 işçi ilanına çıkan Güler'e Ordulu hemşehrisi, “7 ayrı yerden yaklaşık 250 bin lira maaş alan başkan 2 bin 400 lira maaşla çalışan işçileri işten attı” diye tepki gösterdi.

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HİLMİ GÜLER

Mehmet Öztürk isimli vatandaş, sosyal medyada Güler'in aldığı maaşların dökümünü şöyle paylaştı: “Güler'in; emekli vekil maaşı 14 bin TL, Belediye Başkanlığı maaşı 15 bin TL, Orbel Yönetim Kurulu üyeliği 10 bin TL, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği 20 bin Euro+200 bin TL harcırah, Superonline 10 bin Euro, Çin Bankası Yönetim Kurulu (ICBC) üyeliği 20 bin TL. Araba, uçak ve harcırahlar hariç. 250 bin TL üzeri aylık maaşı olduğu iddiası var. Bir gazetenin maaşları sorması üzerine ‘Bu görevlerde ülkeme katkı için bulunuyorum' demişti.”

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CHP: TERCİH YAPMALI

Güler'in aldığı maaşlara tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Kamu ile özel sektör arasında tercih yapsın. O yapmıyorsa partisi buna el atsın. Yöneticisi olduğu kuruluşların belediye ile ilgili bir işi olduğunda nasıl tavır alacak?” dermişti. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Güler ile aynı dönemde başladığı Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinden, bakanlık koltuğuna oturunca istifa etmişti. Yasaya göre, belediye başkanı seçilen kişi aile şirketi dahil tüm görevlerinden istifa etmek zorunda. 2013'te Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olan Güler, 22 Mayıs 2015'te de Çin bankası ICBC Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

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