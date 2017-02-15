Başkan'dan 'Horoz'a sert fırça!..

Malatya’ya mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini bozan yeşil-siyahlılarda başkan Süleyman Urkay, “Ciddiyetsizlik var. Futbolcularımızı uyaracağız” dedi.

TFF 1. Lig'de Denizlispor, Evkur Malatya'ya deplasmanda mağlup olup 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi, başkan Süleyman Urkay öfkelendi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaparak yenilgiyi değerlendirecek. Başkan Süleyman Urkay, mağlubiyetten çok oynanan futbolun ve futbolcularının tavrının gelecek için endişe verici olduğunu belirterek, futbolcular ve teknik heyetin uyarılacağını söyledi.

Oynanan futboldan memnun olmadığını belirten Urkay, "Çok kötüydük. Bazı futbolcuların bireyselliği ve egoları yenilginin sebebi oldu. Futbolda ciddiyeti elden bırakırsan, rehavete kapılırsan yenilgi kaçınılmaz. Bazı futbolcular bireysel oyunun ve kendi egosunun peşinde koşuyor. Takımı ciddi anlamda uyaracağız" dedi. Teknik patron Ali Tandoğa ise, "Bu bize ders olsun. Ayaklarımız yere bastı. İleride bu yenilgiyi yaşasaydık, sıkıntı büyük olurdu. Yok Eskişehir'i yendik. Yok Göztepe'yi yendikle olmuyor. Ciddiyetten uzaklaşmamalıyız. Rehavetin sonuçları ortada" dedi.

Sarı kart uyarısı

Sivas maçının hazırlıklarına başlayan Denizlispor'da, teknik direktör Ali Tandoğan, ceza sınırındaki oyuncularını uyardı. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki toplantıda futbolcularına Malatya karşısında yaptıkları yanlışları anlatan Tandoğan, üçer sarı kartı bulunan Sankoh, Alperen ve Kappel'e de cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyarıda bulundu.