Başkan İntihar Etmek İstedi!

Eski Gürcistan Başkanı Saakashvili Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çatıya çıktı. Saakashvili, Ukrayna özel kuvvetlerince gözaltına alındı.

Eski Gürcistan Başkanı Mikhail Saakashvili Ukrayna'nın başkenti Kiev'de evin çatısında intihar etmeye çalıştı.

Polis, 3 yıldır Kievde yaşayan Saakashvili’nin kapısını kırarak içeri girdi. Saakashvili binanın çatısına çıkarak intihar etmekle tehdit etti.

Güvenlik güçleri şu anda Başkent Kiev’deki daireyi arıyor. Müzakereci polisler Saakashvili'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Bölgede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hazır bekledi. Savaashkili, "Ukrayna halkı için direndim, beni bu yüzden kaçırmak istiyorlar! Gizlilik içinde yapmak istediler ama olmadı." dedi.

Son dakika Eski devlet başkanı çatıya çıktı Polis zorla indirdi

İKNA EDİLDİ GÖZALTINA ALINDI

3 saatlik uğraşın ardından Savaashkili, güvenlik güçlerince ikna edilerek çatıdan indirildi, gözaltına alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefete geçmişti.

Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD’de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Geçen ay muhalefetin de desteğiyle Polonya üzeri Ukrayna sınırından ülkeye pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim’den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.

Ayrıca geçen ay Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınması ve iade edilmesini istemişti.

Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.