Başkan firuzköy göç etkinliğine katıldı

Rumeli toprakları Balcıbük’ten Avcılar’a Göçün 90.Yılı etkinlikleri kapsamında ‘Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi. Avcılar Belediyesi ve Firüzköy Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Anka Bisiklet Derneği sporcuları 90 yıl önce anayurda göç eden Rumeli Tü

BİN 928’DEN 2018’E

Bisiklet Turu öncesinde açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli:’’ 1928 yılı Aralık ayında, karda kışta zorlu bir yolculuktan sonra, Bulgaristan Ortaköy'e bağlı Balcıbük Köyü'nden yollara düşerek, Ispartakule Tren İstasyonundan Firuz Çiftliğine ulaştılar ve burada bir köy kurdular. Firuzköy'ün kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlu olsun.’’ Dedi

Başkan Toprak ayrıca ‘’ Bugün bu etkinliği gerçekleştirecek olan sporcuların doğaya ve çevresine saygısının yanında, geçmişini unutmayan milli ve manevi mirasına sahip çıkan sporcular oldukları için de kendilerine, bu vesile ile bizi bir araya getiren firuzköy vakfı Başkanı Hasan Değirmenci ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi

Firuköy Vakfı Başkanı Hasan Değirmenci yaptığı konuşmasında Avcılar Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak’a teşekkür etti. ‘’ Bulgaristan Balcıbük’ten Firuzköy’e anayurda yerleşmemizin 90. Yılı için düzenlediğimiz etkinlerde her zamanın desteklerini gösteren sayın başkanımızın Dr. Handan Toprak’a Firuzköy vakfı adına teşekkürü bir borç biliriz ve her zaman yanımızdadırlar.’’ İfadelerini kullandı.

Daha sonra Avcılar Belediyesi Firuzköy Kent Evi’nde düzenlenen etkinlikler Rumeli ve Balkan türküleri ile son buldu.