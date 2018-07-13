Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a şeref madalyası verdi

Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a şeref madalyası tevcih edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası'nı takdim etti.

"40 YILLIK DOSTLUĞUMUZ PEK ÇOK İMTİHANI BAŞARI İLE ATLATMIŞTIR"

Erdoğan'ın madalya takdimi öncesinde yaptığı konuşmada söylediği"Allah'a hamd olsun, 40 seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda Rabbim bizlere Binali bey gibi güzel dostlar, sağlam dostluklar nasip etti. Binali bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarı ile atlatmıştır. Paylaştığımız her sevinç ve acı ile dostluğumuz daha da perçinleşmiş, çelikleşmiştir.

Binali bey en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadı ile gelmiş derdimize, mutluluğumuza ortak olmuştur onun için de ulaştırma bakanı olmuştur. Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." sözleri üzerine Binali Yıldırım duygulandı.