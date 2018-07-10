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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da
Özel uçak "TUR" ile TSİ 11.15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından Zalgulba Sarayı'nda resmi törenle karşılaştı.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yurt dışına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu. Başkan Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.  Askeri bando İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı'nı çaldı.

TÜRK ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİL
Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.

Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı: "Aziz şehitlerimiz, Tarihi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin fedakarlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi her alanda serpilip büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."

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