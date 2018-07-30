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Başkan Erdoğan: 'Ahlaksız bir adamdı'

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Başkan Erdoğan: 'Ahlaksız bir adamdı'
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda tutuklanan Adnan Oktar için "Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti" ifadelerini kullandı.

Afrika turuna çıkan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"AHLAKSIZ ADAM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Başkan Erdoğan, Afrika ziyaretinde verdiği röportajda, isim zikretmedi, ama "Son zamanlarda gündeme düşen kişi" diyerek işaret ettiği Adnan Oktar için "ahlaksız adam" benzetmesini yaptı.

İşte Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde verdiği röportajdaki ilgili kısım;

"Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.

"SİZİN TESLİM ETTİĞİNİZ GENÇLERİ ALIP..."

Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."

 

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