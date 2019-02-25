  • BIST 104.701
  • Altın 226,891
  • Dolar 5,3023
  • Euro 6,0255
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Başkalarının Hayatı

» »
Hande Aydınalp

Cumhuriyet gazetesinin eski yazarlarından rahmetli Abdülkadir Yücelman’ın bilinen anısıdır; 70’lerde büyük gazetelerden birinin ilk sayfasında genç bir karı-kocanın maddi yetersizlikler nedeniyle Mecidiyeköy’de, bir köpek kulübesinde kaldıkları haberi yayımlanmış; hikâyeyi destekleyen, çifte ve kulübeye ait fotoğraflar da habere eklenmiştir.

Burada bir parantez açalım; kulübenin üzerinde, köpeğin ismi olduğu tahmin edilen “Asparagas” yazmaktadır.  

                                                           ***

Olay çok ses getirir, hemen tüm gazete muhabirleri bölgeye giderek çifti görmek ister; fakat tüm aramalarına rağmen ne aileye ulaşabilirler ne de olayın gerçekliğine ilişkin kanıt elde edebilirler. O günden sonra “Asparagas”, ‘aslı olmayan, uydurma haberler’ için kullanılan bir terim haline gelir.

                                                           ***

Asparagas haberler, magazin basını için tatsız bir “belâ”dır. Sosyo-kültürel açıdan etkin bir güce sahip olabilecekken onu, güvenilmez, saldırgan, hafife alınan; gazetecilik mesleğinin alt bir türü haline getirmektedir.

***

Oysa magazin haberciliği, renkli, çoğu zaman eğlenceli, bol görsel içeren; eğlence, sanat ve spor dünyasından tanınmış kişilerin yaşamlarına ilişkin kesitler sunan; başka hayatları bize süsleyerek anlatan bir gazetecilik türüdür.

Süslemenin ölçütünü ise “başkalarının hayatına”, ilişkilerine; topluma zarar vermemek olarak tespit edebiliriz.

***

Kötü Türk filmi senaryosu yazar gibi haber üretmenin neticesi, üretim hatası olacaktır. Bu hata, gazetecinin temel sermayesi olan güven ve itibar kaybına neden olur; ki bu da haberci için iflâs demektir. Okurunuz üzerinde bir krediniz olsa bile; "güven ayna gibidir, bir kez kırıldı mı sürekli çatlakları görürsün*"üz…

***

Tüm türlerinde olduğu gibi magazinde de kanıt olmadan, tanık olmadan; duyumla yahut ilhamla masa başı yapılan; “kişilerin itibarını zedeleyecek türden” haberler, gazetecilik mesleğine ve okura ihanettir.

***

Bu ihaneti görmezden gelmek, duyarsız kalmak ise yalan haberlerin kontrolsüz biçimde, serbestçe dolaşımına neden olacaktır. Burada patrona da muhabire de okura da büyük sorumluluk düşüyor.

Biraz fantezi gibi görünse de; patron kendisine yalan haber getiren muhabire caydırıcı bir ceza uygularsa(!), muhabir “asparagas haber” yapmasını isteyen patrona karşı çıkar; okur, uydurma haber istemediğini basına, medyaya anlatabilirse; işte o zaman, pek çok şey değişebilir (Zaten bunlar olduysa pek çok şey de değişmiş demektir).

***

Bizlere fantastik yaşamlar sunan magazinin sorunlarına da böylesi fantastik çözümler yakışırdı bence. Sizce?

 

***

Not: Sunucu Ece Erken’e, bir hemcinsi olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

*Thomas Eliot

 

Bu yazı toplam 37 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim