Başkalarının Hayatı

Hande Aydınalp / gazeteci, spiker

Cumhuriyet gazetesinin eski yazarlarından rahmetli Abdülkadir Yücelman’ın bilinen anısıdır; 70’lerde büyük gazetelerden birinin ilk sayfasında genç bir karı-kocanın maddi yetersizlikler nedeniyle Mecidiyeköy’de, bir köpek kulübesinde kaldıkları haberi yayımlanmış; hikâyeyi destekleyen, çifte ve kulübeye ait fotoğraflar da habere eklenmiştir.

Burada bir parantez açalım; kulübenin üzerinde, köpeğin ismi olduğu tahmin edilen “Asparagas” yazmaktadır.

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Olay çok ses getirir, hemen tüm gazete muhabirleri bölgeye giderek çifti görmek ister; fakat tüm aramalarına rağmen ne aileye ulaşabilirler ne de olayın gerçekliğine ilişkin kanıt elde edebilirler. O günden sonra “Asparagas”, ‘aslı olmayan, uydurma haberler’ için kullanılan bir terim haline gelir.

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Asparagas haberler, magazin basını için tatsız bir “belâ”dır. Sosyo-kültürel açıdan etkin bir güce sahip olabilecekken onu, güvenilmez, saldırgan, hafife alınan; gazetecilik mesleğinin alt bir türü haline getirmektedir.

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Oysa magazin haberciliği, renkli, çoğu zaman eğlenceli, bol görsel içeren; eğlence, sanat ve spor dünyasından tanınmış kişilerin yaşamlarına ilişkin kesitler sunan; başka hayatları bize süsleyerek anlatan bir gazetecilik türüdür.

Süslemenin ölçütünü ise “başkalarının hayatına”, ilişkilerine; topluma zarar vermemek olarak tespit edebiliriz.

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Kötü Türk filmi senaryosu yazar gibi haber üretmenin neticesi, üretim hatası olacaktır. Bu hata, gazetecinin temel sermayesi olan güven ve itibar kaybına neden olur; ki bu da haberci için iflâs demektir. Okurunuz üzerinde bir krediniz olsa bile; "güven ayna gibidir, bir kez kırıldı mı sürekli çatlakları görürsün*"üz…

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Tüm türlerinde olduğu gibi magazinde de kanıt olmadan, tanık olmadan; duyumla yahut ilhamla masa başı yapılan; “kişilerin itibarını zedeleyecek türden” haberler, gazetecilik mesleğine ve okura ihanettir.

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Bu ihaneti görmezden gelmek, duyarsız kalmak ise yalan haberlerin kontrolsüz biçimde, serbestçe dolaşımına neden olacaktır. Burada patrona da muhabire de okura da büyük sorumluluk düşüyor.

Biraz fantezi gibi görünse de; patron kendisine yalan haber getiren muhabire caydırıcı bir ceza uygularsa(!), muhabir “asparagas haber” yapmasını isteyen patrona karşı çıkar; okur, uydurma haber istemediğini basına, medyaya anlatabilirse; işte o zaman, pek çok şey değişebilir (Zaten bunlar olduysa pek çok şey de değişmiş demektir).

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Bizlere fantastik yaşamlar sunan magazinin sorunlarına da böylesi fantastik çözümler yakışırdı bence. Sizce?

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Not: Sunucu Ece Erken’e, bir hemcinsi olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

*Thomas Eliot