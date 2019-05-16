  • BIST 87.547
  • Altın 249,779
  • Dolar 6,0091
  • Euro 6,7298
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

Basına hareket çekerken memesi açıldı!

»
Basına hareket çekerken memesi açıldı!
72. Cannes Film Festivali, kırmızı halı seremonisinde ilginç görüntülere de sahne oluyor. Etkinliğe katılan ve ismi bilinmeyen bir ziyaretçi, kırmızı halıda yürürken, basına hareket çekti. Ardından memesi açılan kadın, bir süre toparlanamadı...

72. Cannes Film Festivali iki gün önce başladı. 25 Mayıs’a kadar devam edecek etkinlikte, ikinci güne damga vuran olaylardan biri de, festivali takip eden bir ziyaretçinin frikiği oldu.

Daha önce de rüzgarın azizliğine uğrayıp frikik veren, eteği havalanan, iç çamaşırı giymediği ortaya çıkan ya da kıyafetinin azizliğine uğrayıp göğüsleri görünen pek çok kişi oldu. Geçtiğimiz gün de, kırmızı halıda bunlara benzer bir olay yaşandı.
İsmi bilinmeyen bir ziyaretçi, kırmızı halıda yürürken, kendisini görüntülemek isteyen basına orta parmağını gösterdi. Ne olduysa işte ondan sonra oldu ve kadının bir anda kıyafeti açıldı ve memesi göründü… Sosyal medyaya da yansıyan bu görüntüler ‘Orta parmak azizliği’, ‘Harekete hareket geldi’ gibi yorumlar yaptı…

909272_1.jpg909272_0.jpg909272_3.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cannes'te Dilan Çiçek rüzgarı15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:32
  • Defne ile Cem evleniyor!14 Mayıs 2019 Salı 17:14
  • Yasak Elma'da yasak olmayan sahneler!14 Mayıs 2019 Salı 16:54
  • Jennifer Türkiye'ye geliyor!14 Mayıs 2019 Salı 15:55
  • Hadise sert çıktı "Adımı kullanıyorlar"14 Mayıs 2019 Salı 15:46
  • "Daha aydınlık günlerde buluşacağız"14 Mayıs 2019 Salı 13:47
  • GİGİ'Yİ FENA KIZDIRDILAR!13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:57
  • Serenay Amerika'da kafa dinleyecek!13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:49
  • Gökhan Özoğuz'dan terör tepkisi!13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:06
  • "Umut yok batıyoruz"13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim