Basına hareket çekerken memesi açıldı!

72. Cannes Film Festivali, kırmızı halı seremonisinde ilginç görüntülere de sahne oluyor. Etkinliğe katılan ve ismi bilinmeyen bir ziyaretçi, kırmızı halıda yürürken, basına hareket çekti. Ardından memesi açılan kadın, bir süre toparlanamadı...

72. Cannes Film Festivali iki gün önce başladı. 25 Mayıs’a kadar devam edecek etkinlikte, ikinci güne damga vuran olaylardan biri de, festivali takip eden bir ziyaretçinin frikiği oldu.

Daha önce de rüzgarın azizliğine uğrayıp frikik veren, eteği havalanan, iç çamaşırı giymediği ortaya çıkan ya da kıyafetinin azizliğine uğrayıp göğüsleri görünen pek çok kişi oldu. Geçtiğimiz gün de, kırmızı halıda bunlara benzer bir olay yaşandı.

İsmi bilinmeyen bir ziyaretçi, kırmızı halıda yürürken, kendisini görüntülemek isteyen basına orta parmağını gösterdi. Ne olduysa işte ondan sonra oldu ve kadının bir anda kıyafeti açıldı ve memesi göründü… Sosyal medyaya da yansıyan bu görüntüler ‘Orta parmak azizliği’, ‘Harekete hareket geldi’ gibi yorumlar yaptı…