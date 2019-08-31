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BASIN KARTINA YÖNELİK UYGULANAN AYRIMCILIK, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI!

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BASIN KARTINA YÖNELİK UYGULANAN AYRIMCILIK, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI!
CHP Genel Bakan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi vererek Basın Kartı Komisyonu'nu Meclis gündemine taşıdı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne bağlandıktan 13 ay sonra toplanan Basın Kartı Komisyonu’nda muhalif gazetelerde çalışanlara basın kartı verilmeme eğilimi olduğuna işaret ederek, "Kurum içinden gelen bilgilere göre yandaş olmayan gazetelerde çalışan gazetecilere basın kartı vermemek için çalışmalar ve listeler yapılmaktadır" görüşünü dile getirdi.

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