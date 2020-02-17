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Başbuğ'un Avukatlarından Sert Tepki

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Başbuğ'un Avukatlarından Sert Tepki
26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatları müvekkillerinin adının karıştırıldığı hayali darbe senaryolarına sert tepki gösterdi.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatları son dönemde müvekkillerini hedef alan hayali darbe senaryoları üzerine açıklama yaptı.

Avukat İlkay Sezer ve Avukat Hilal Demirelli yaptıkları açıklamada müvekkillerinin adının karıştırıldığı hayali darbe senaryoları için şu ifadeleri kullandı:

Bugünlerde müvekkilimizin de adının karıştırıldığı hayali senaryolar, FETÖ'nün geçmişte ürettiği komploları ve bu komplolara zemin hazırlamak için yapılan kamuoyu oluşturma süreçlerini hatırlatmaktadır.

 

 

 

Avukatlar; 28 Ocak 2020 tarihinde Haber Global'de, Başbuğ'un yaptığı 2009 yılındaki yasal düzenlemelere ilişkin açıklamaların ilk olmadığını, Başbuğ'un bu açıklamaları daha önce de defalarca yaptığını hatırlattı. Avukatlar, Başbuğ'un iç siyasi tartışmaların parçası olmadığını ifade ederken, müvekkillerinin adını hayali komplolara karıştıranlara karşı yasal haklarının saklı olduğunu söyledi.

İşte Başbuğ'un avukatlarının açıklamasının tamamı:

Haber Global'de katıldığı Başbuğ şu ifadeleri kullanmıştı:

"26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın".

Başbuğ'un sözleri Hükümet'ten tepki görürken, Hükümet medyasında aynı anda Başbuğ'un açıklamalarını çeşitli darbe senaryoları ile yorumlayan yazılar çıkmıştı.

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