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Başbakanlıktan Muhtarlık Seçimi Açıklaması

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Başbakanlıktan Muhtarlık Seçimi Açıklaması
Başbakan Yıldırım, bu akşam yaptığı basın açıklamasında söylediği muhtarlık seçimi ifadesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan Yıldırım, bu akşam yaptığı basın açıklamasında, Haziran 2018'de muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını sehven ifade etmiştir" bilgisi verildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu akşamki açıklaması içinde yer alan ve muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte gerçekleşeceğini ifade eden sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

"MUHTARLIK SEÇİMLERİ YEREL SEÇİMLERLE BİRLİKTE YAPILACAK"

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkünde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir" denildi.

"MUHTARLIK SEÇİMLERİ YEREL SEÇİMLERLE BİRLİKTE YAPILACAK"

Açıklamanın devamında, "Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

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