Başbakanlıkta kimlere tahliye çıktı?

FETÖ mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi eski çalışanı 13 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ye (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi eski çalışanı 13 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3' üncü celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yavuz Arslan ve Yusuf Kasarcı getirildi, tutuksuz sanıklar İsmail Özsoy, Eyüp Yılmaz, İhsan Murat Saygılı, Arif Karaşlar, Hüseyin Has ve Resul Ceviz da hazır bulundu.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Tutuklu sanık Yavuz Arslan, "Bylock kullanmadım. Suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Meslek mensuplarının üye oldukları derneklere üyeydim. FETÖ ile ilgisi yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi. Tutuklu sanık Yusuf Kasarcı da "Ben de Bylock kullanmadım. 8 aydır tutukluyum. İki çocuğum vardır. Biri ciddi derecede astım hastasıdır. Dosyadaki tüm deliller toplanmıştır. Tahliyemi ve beraatimi isterim" diye konuştu. Diğer sanıklar da beraat veya lehlerine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Tutuksuz sanık Resul Ceviz'in avukatı ise müvekkilinin iki ciltlik bir kitap çalışması olduğunu, ilk cildini yayınladığını ancak ikinci cilt ile ilgili çalışmanın polisin elkoyduğu laptop bilgisayarında bulunduğunu belirterek bilgisayarın iadesini ya da kayıtlarından bir suret verilmesini talep etti. Duruşma Savcısı, dosya kapsamı, kaçma şüphesinin bulunması, delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle tahliye taleplerinin reddini istedi.

2 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanıklar Yavuz Arslan ve Yusuf Kasarcı'nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sabit ikematgah sahibi olmaları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, sanıkların üye oldukları derneklerle ilgili FETÖ / PDY terör örgütü ile iltisaklı olup olmadıklarının sorulması için İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi. Sanıklardan Resul Ceviz'in kitap çalışmasının bulunduğu laptop bilgisayarının imajının çıkarılarak bir kopyasının sanığa verilmesine de karar veren heyet, tüm sanıklarla ilgili herhangi bir sendikaya üye olup olmadıklarının da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne sorulmasına hükmetti. Duruşma, 4 Temmuz'a ertelendi.



İDDİANAME

İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu diğer şüphelilerin de "Bylock" kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıkları vurgulandı. İddianamede, yapılan operasyonda bazı şüphelilerden 1 dolar ele geçirildiği, el koyulan şüphelilerin telefonunda yapılan incelemelerde örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinden önce BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığı gibi kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra da Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi'ne geçtikleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi. İddianamede şüpheli Burak Tekalan'ın ise firari olduğu belirtiliyor. İddianamede 13 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.