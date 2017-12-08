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Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

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Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen 3'ü fiilen Adalet Bakanlığı CTE personeli ile 17'si Başbakanlık'ta çalışırken ihraç edilmiş olan toplam 20

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinden 14'ünün yakalandığı ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

19 İLDE FETÖ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 56 kişiyi yakalamak için İstanbul, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir,Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak 'da operasyon yapıyor. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

 

Mersin'de 32 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Mersin'de, FETÖ/PDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi

Mersin Adliyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, askerlerin anayasal düzeni değiştirmek ve terör örgütüne üyelik ile suçlandığı belirtilerek, "Örgüte yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan  soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 şüpheli asker hakkında Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Şüpheliler hakkındaki gözaltı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

 

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