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Başbakan’ın Konya programı iptal edildi

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Başbakan’ın Konya programı iptal edildi
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katılacağı Konya'daki programı iptal oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Konya’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte mitinge katılıp halka sesleneceği açıklanmıştı. Ancak Başbakan Binali Yıldırım’ın programı iptal oldu. AK Partili yetkililer, Başbakan’ın Konya programının iptal olduğu yönünde bilgi aldıklarını belirtirken, Başbakanlığın resmi internet sitesinde  de Başbakan Yıldırım’ın bugün Ankara’da Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de halka hitap edeceği yer aldı.
DAVUTOĞLU’NUN KATILIP KATILMAYACAĞI İSE BİLİNMİYOR

Eski Başbakan ve AKP Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun da Erdoğan’ın mitingine katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun dün Davutoğlu’nun Konya mitingine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, “Anayasa değişikliği teklifimiz 316 milletvekilimizin imzasıyla verilmiştir. Bu 316 milletvekilimizden bir tanesi de Ahmet Davutoğlu hocamızdır. Bugün akşam da muhtemelen Konya’ya gelecektir” diye yanıt vermişti.

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