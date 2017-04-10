Başbakan’ın Fox Tv’de ‘zor anları’

Başbakan Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Programa Yıldırım'a sorulan 'zor sorular' damga vurdu.

Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de, Fox Tv canlı yayınında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Çalar Saat programına katılan Yıldırım’a Küçükkaya’nın sorduğu ‘zor sorular’ dikkat çekti.

“Eğer 16 Nisan’da ‘evet’ çıkarsa son Başbakan mı olacaksınız, yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın yetkileri çok değil mi?” gibi sorulara maruz kalan Yıldırım’ın özellikle Ahmet Davutoğlu ile ilgili kendisine yöneltilen soru karşısında ‘zorlandığı’ gözlendi.

SIK SIK DEFTERİNE BAKTI

Küçükkaya’nın “son başbakan olacaksınız” yorumunu “ona halk karar verecek” diye ‘geçiştiren Yıldırım’ın, özellikle Cumhurbaşkanı’na verilen geniş yetkiler konusunda sık sık ajandasına başvurması dikkat çekti.

KÜÇÜKKAYA’DAN DAVUTOĞLU SORUSU!

Yıldırım’ın Küçükkkaya’nın “AK Parti’nin seçilmiş genel başkanı istifa etti. Ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle yaptığını söyledi” şeklindeki sorusuna ise yanıt vermekte güçlük çektiği gözlendi. İşte Başbakan’ın o soruya verdiği yanıt.

KÜÇÜKKAYA’NIN CANLI YAYIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

İsmail Küçükkaya programın sonunda Başbakan’a, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sık sık yaptığı “birlikte canlı yayına çıkalım” teklifini iletti. Yıldırım ise bu teklifi “Anayasa maddelerinin tartışılacak bir yanı yok. Bizim söylediğimiz belli… Konuşacak bir şey kalmadı. Herkes söyleyeceği şeyi zaten söyledi ve söylüyor” diye reddetti.