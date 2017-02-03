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Başbakan'dan Yunanistan'ın Düşmanca Tutumuna Sert Cevap

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Başbakan'dan Yunanistan'ın Düşmanca Tutumuna Sert Cevap
Başbakan Yıldırım, Kardak konusunda Yunanistan'ı uyararak "Tahriklere gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım. Düşmanca tutumlara her zaman verecek bir cevabımız vardır" dedi.

Başbakan  Binali Yıldırım, parti genel merkezinde medya temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un,  Kardak kayalıklarının bulunduğu bölgeye helikopterden çelenk bırakması hatırlatılarak, " Yunanistan sanki bilerek gerginliği tırmandırıyor. İki ülke ilişkilerinde bir gelişme bekleyelim mi?" sorusu üzerine Yıldırım,  Yunanistan'ın  Türkiye'nin komşusu olduğunu, insanın komşusunu seçemediğini belirtti.

"YUNANİSTAN'IN TAHRİKLERİNE GÜLEREK CEVAP VERİYORUZ"

Yıldırım, "Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olanla geçinmeyi başarmamız lazım.  Türkiye,  Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen aşırı abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım." ifadelerini kullandı.

"ÇİPRAS'A BİR MEKTUP GÖNDERDİM"

Yunanistan'ın, 8 darbeci askerin iade edilmemesi yönünde yargı kararını  Türkiye açısından "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Yıldırım, "Bu konuda sayın Çipras'a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesini ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim." diye konuştu. Yıldırım, mektubuna henüz yanıt gelmediğini bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN VERECEK CEVABI HER ZAMAN VARDIR"

Başbakan Yıldırım,  Yunanistan'ın komşuluğa yakışanı yapması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'dan da beklentimiz budur. Savunma Bakanının gidip oralarda, kayalıklarda poz vermesinin bizim açımızdan hiçbir anlamı yok.  Ege'deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası... Bunların kimliği bile yok, kime ait olduğu bile belli değil. Eskiden beri de böyle.  Ege ile ilgili sorunun başlangıcı yeni de değil, çok köklü bir geçmişi var. Biz sorunları sürekli ön plana çıkarıp, bunun üzerinde yapıcı bir komşuluk ilişkisi inşa edemeyiz. Sorunları değil ortak geleceği, ortak menfaatleri görüşmemiz, konuşmamız lazım. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Ama  Türkiye'ye karşı hasmane tutum kimden gelirse gelsin,  Türkiye'nin verecek cevabı her zaman vardır."

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