BAŞBAKAN'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım istikrar ve güven vurgusu yaparak, “Mehter gibi iki ileri, bir geri.

Eski dönemde fetih yaparken bu lazım yorulmadan gitmek lazım ama şimdi zamanı açığı kapatmamız lazım. Şimdi vals ederek gitmemiz lazım. Hızlı gitmemiz lazım” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni Ataköy Hyatt Regency Hotel'de gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, “İş adamlarımızın bu azmi kararlılığı olduğu müddetçe biz her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz. Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye’nin farkı da bu” dedi.

“2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok” diyen Başbakan Binali Yıldırım, “Bunlar, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017’de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak” şeklinde konuştu.

Fırat Kalkan Harekatı'na değinen Başbakan Yıldırım, “Bugün Türkiye'nin güneyinde bir savaş var. Güney sınırlarımız boyunca büyük tehditler altındayız. Bu tehditleri bertaraf etmek insanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak için sadece kendi topraklarımızda mücadele etmemiz yetmiyor. Dışarıdan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazım. Onun için Fırat Kalkan'ı yapıyoruz. Bizim topraklarımız bize yeter de artar bile. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama insanımızın hayatı, insanımızın mal ve can güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir. Türkiye, bugün bunu kendi sınırları içerisinde de başaracak, sınırları dışında da kontrol altına alacak bir güce sahiptir. Yaptığımız budur” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın Halep'i seyrettiğini belirten Başbakan Yıldırım, “Biz, dünya bölgesel ve küresel sorunlara karşı sorumlulukta adil olsun. Külfetleri bizim üzerimize nimetlerini kendi hanelerine yazmasın. Herkes sırtımızı sıvazlıyor. Gelin insanları kurtaralım. İnsanlığı öldürmeyin diyoruz” dedi.