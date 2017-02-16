Başbakan'dan turizm forumunda önemli açıklamalar

Yıldırım, "Üzülerek söylüyorum Turizmde avantaj sağlamak için dedikodu üretiliyor. Terör her yerde var. ABD ve Avrupa ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir. dedi.

İstanbul adeta bir açık hava müzesi. Benim size tavsiyem forumun dışında kalan zamanlarda İstanbul'u gezin

Dünyada adından en çok söz ettiren şehirlerin başında İstanbul geliyor.



2030 yılı için ön görülen turist sayısı 2 milyara yaklaşıyor. Turizm dünyanın önemli endüstri dallarından biri. Dünya nüfusunun beşte biri: Başka bir ülkeye gidiyor.

Ülkeler olarak turizm alanında işbirliğini güçlendireceğiz. Misafirlerin beklentilerine ortak çözüm üreteceğiz.

Bugün 25 ülkeden gelen siz değerli misafirlerimize hızla gelişen bu sektörde atılacak yeni adımları değerlendireceğiz. 5 ayrı salonda eş zamanlı paneller yapılacak. 100'e yakın konuşmacı tekliflerini bizimle paylaşacak. Belki bu forumlar yeni ortaklıkları da beraberinde getirebilecek. Bir de ödüllendirme kısmı var. Bizim anonim bir lafımız var. Marifet iltifata taliptir. Alıcısı olmayan mal zayidir. En iyi hizmet kuruluşundan hava yolu şirketine varıncaya kadar birçok alanda bu başarılar ödüllendirilecek. Ödüller sahibini bulacak.

Turizm farklı coğrafyalar, kültürler arasındaki iletişimi artırıyor küresel barışa ve kardeşliğe çok büyük katkı sağlıyor.

Türkiy^'ye gelen turist sayısı 2002'de 13 milyondu. Geçtiğimiz yıl bu sayı 40 milyona yaklaştı. AK Parti iktidara geldiği için 2002'yi baz alıyoruz.

İstanbul 2015 yılında ev sahipliği yaptığı 148 kongre ile turizmde dünyanın önde gelen bir şehri haline geldi.

Turizmde merkezi konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız.

Turizmde avantaj sağlamak için karalama kampanyasına girmeyelim

Üzülerek söylüyorum. Turizm alanında öne çıkmak için başkaları hakkında olumsuz şeyler üreterek güvensizlik yaratmya çalışıyorlar . terör her yerde var dünynın hiç bir ülkesi artık güvenli değildir. terörün olmadığıyer yok. Terörle korkutmak teröristlerin işine yarar Gururla söylüyorum. Amerika AB ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir.

Turizmde avantaj sağlamak için bunu lütfen kullanmyalım. Küresel barışın gelişmesi için destek olalaım köstek olmayalım.

Onun için turizmi baltalamak için avanta sağlamak için turizmi kullanmayalım. Bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine köstek olmayalım. Bu çağrımı da buradan ifade etmek istiyorum.