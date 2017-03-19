Başbakan’dan Ayvacık’a konut müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Ayvacık’da meydana gelen depremden dolayı yıkılan evlerin bu yılın sonuna kadar yenilerinin yapılacağı müjdesini verdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Çanakkale’ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyde depremzedelere seslendi. Depremde yıkılan evlerin yenilerinin bu yıl sonuna kadar yapılacağını duyuran Başbakan Yıldırım, “Sene sonu bitmeden evlerinizin içine gireceksiniz. Borçlarınıza ve sıkıntılarınız noktasında ne lazımsa yaparız. Yeter ki sizin gülen yüzünüz solmasın. Sizin bu köyleriniz, evleriniz en güzel şekilde yapılacak. Bundan hiç endişeniz olmasın. Depremin ilk günde buraya gelindi ve bin 71 aileye konteyner kuruldu. Okullar açıldı, çocuklar derslerine gidiyor. Ben hatırlıyorum, eski Türkiye’de Varto’da deprem olmuştu. Varto depreminin yaralarını bu devlet 25 senede saramadı. Binalarını 25 senede yapamadı. Ama Van’da deprem oldu ve 3 yılda 30 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. İşte Türkiye’nin gücü ortadadır” dedi.

Çanakkale’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yaparak boğaza inci bir gerdanlık takacaklarını vurgulayan Yıldırım, “Muasır medeniyet seviyesine gidecek Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak çocuklarımızın, torunlarımızın, mutlu yarınları için 16 Nisan’ı unutmuyoruz. O Avrupalılara, teröristlere ve FETÖ’ye inat, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının hep beraber kapılarını açacağız. Türkiye büyük bir devlet. Büyük devlet olduğu nereden belli? Bakın Avrupalılar seçimlerinde bile Türkiye’yi konuşuyorlar. Türkiye sadece kendi geleceğini değil, Avrupaların seçimlerine de ayar veriyor. Onların ırkçı, Türk ve insan düşmanlığa fren veriyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra alanı dolduranlara hediyeler dağıttı.