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Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra Köylübay tanıtım toplantısına katıldı

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Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra Köylübay tanıtım toplantısına katıldı
Modacı Dilek Hanif ünlü isimlerin katılımıyla düzenleyeceği defilenin gelirini okul öncesi eğitime destek vermek için Türk Kızılayı İstanbul şubesine bağışlayacak.

Modacı Dilek Hanif imzalı tasarımların sergileneceği  defilenin geliri, okul öncesi eğitime destek amacıyla Türk Kızılayı İstanbul  Şubesine bağışlanacak. 

Hastane Derindere sponsorluğunda 18 Şubat'ta düzenlenecek defilenin  tanıtım toplantısına, Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, modacı Dilek  Hanif, kareograf Uğurkan Erez, Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Gülçin Derindere ve sunucu Deniz Akkaya katıldı.

Toplantıda konuşan Kapışmak, ilki geçen yıl gerçekleştirilen  organizasyonun gelirinin, Türk Kızılayı İstanbul Şubesine bağışlanarak,  Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

İkincisi düzenlenecek yardım organizasyonunun gelirinin bağışlanması  için yine Türk Kızılayı İstanbul Şubesi ile görüştüklerini anlatan Kapışmak,  konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Kızılayı İstanbul Şubesinin çok güzel bir projesi var.  Türkiye'de 81 anaokulu yapma projesi... Biz de bu defilenin gelirini yine Türk  Kızılayı'nın İstanbul şubesi aracılığıyla anaokullarına bağışlayalım istedik.  Şube de kabul etti. Bu güzel ekiple bir yolculuğa çıktık. Gerçekten iyilik  kurtaracaksa, insanlığa dair bir şeyler yapmak gerekiyor. Kimliklerin, maddiyatın  dışına çıktık. Birçok kurum olacak bizim önümüzde. İnşallah ömrümüz ve vaktimiz  olursa bu sene İstanbul Türk Kızılayı, ileride başka kurumlara... O kurumların  aracılığıyla ise insanlığa dokunabilme ümidindeyiz."

"Türk Kızılayı Türkiye'nin en önemli kurumlarından"

Hanif, projeden duyduğu heyecanı ifade ederek, "Kızılay Türkiye'nin en  köklü ve önemli kurumlarından bir tanesi. Kızılay için bunu yapıyor olmak da  benim için son derece mutluluk ve heyecan verici." dedi.

Projenin içinde bulunmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Hanif,  şöyle devam etti:

"Bana projeyi getirdikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu  tarz aktivitelerin ve programların içinde olmak benim için çok önemli. Her  bireyin muhakkak kendi kapasitesi içinde bu tarz etkinliklerde olması, elinden  geleni yapması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Toplum olarak bence her  şeyden önce buna ihtiyacımız var. Birbirimize destek vermeye, birlikte olmaya  ihtiyacımız var."

Deniz Akkaya da dünyanın çok ciddi bir süreçten geçtiğinin altını  çizerek, "Bu süreçte vicdan ve Merhamet artık rafa kalkmış gibi gözüküyor. Bu  duyguları tekrar yaşatabilecek en önemli değerlerimizdendir Türk Kızılayı. Ama bu  adresin sadece bir kan merkezi gibi algılanmasını da kırmak istiyoruz. Burası  sadece kan verilen bir merkez değil, aslında yardımlaşmanın en önemli adresi."  diye konuştu.

Akkaya, projede çok önemli isimlerle çalıştıklarını aktararak, geceden  elde edilen gelirin çocukların ruhlarına değmesini istedikleri için çok özel bir  organizasyon gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

TOPLANTIYA BİNALİ YILDIRIM'IN KIZI DA KATILDI

Basın toplantısını, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami  Yıldırım ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kızı, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan  Vekili Büşra Köylübay da izledi.

Şarkıcı Fettah Can'ın konser vereceği, iş ve cemiyet hayatından da  önemli isimlerin bir araya geleceği defilede, en az 10 anaokulu yapılabilmesi  için bağış toplanması hedefleniyor.

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