Başbakan Yıldırım'dan son dakika TEOG açıklaması

'Sizi stresten kurtaracak çalışmaları yapacağız'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yeni eğitim- öğretim yılının başlaması nedeniyle Şanlıurfa'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitim müfredatının çağın gerekliliğine göre yenilendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile gündeme gelen TEOG'un kaldırılacağını söyledi. Öğrencilere 'TEOG kalksın mı, kalsın mı?' diye soran ve 'Kalksın' yanıtı alan Yıldırım, "TEOG öğrencilerimizin lisede hangi okula gitmesini planlayan bir sistemdi ama zaman içerisinde yarışa döndü. Herkes istediği yere gidecek, öğrenciyi öğretmen ve anne babası yönlendirecek. Sistem değişikliği diye bir şey yok bu söylemlere itibar etmeyin. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleridir" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, yeni ders yılının açılış töreni için beraberinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım ile Fikri Işık'ı Gap Havalimanı'nda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve protokol üyeleri karşıladı.



Karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemlerin alındığı karşılama töreninin ardından Başbakan Yıldırım, otobüsle kent merkezine hareket etti. Güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım, merkez Karaköprü İlçesi'ndeki Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'na geldi. Burada öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılayan Yıldırım, bazılarıyla sohbet ettiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.



Öğrencilerin yanı sıra kent sakinlerinin de doldurduğu ortaokul bahçesinde kurulan platformda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.



Dünyanın ilk üniversitesinin Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde kurulduğunu hatırlatan ve bundan dolayı Şanlıurfa'yı tercih ettiklerini anlatan Başbakan Yıldırım, yeni ders yılında okula başlayacak 17 milyondan fazla öğrenciye zihin açıklığı diledi.



'İKİNCİ SINIF VATANDAŞ YOK'



Konuşmasında terör örgütü PKK ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan öğretmenleri hatırlatan Yıldırım, şehit öğretmenlerin isimlerinin görev yaptıkları okullarda yaşatıldığını ifade etti. Şehitleri her zaman saygı ve minnetle yad edeceklerini, hatıralarını yaşatacaklarını dile getiren Yıldırım, "Türkiye olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde, 80 milyon kardeş olarak, millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok, bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır" dedi.



'EĞİTİMİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ'



Başbakan Yıldırım, 15 yıldır Türkiye'yi inşa etmenin gayretinde olduklarını ve 'Büyük Türkiye' hedefine büyük düşünmeyi beceren nesiller olarak tanımladığı öğrenciler ile ulaşılacağını ifade etti. Dünyanın değiştiğini ve bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmenin görevleri olduğunu dile getiren Yıldırım, insana yatırımı amaç edindiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:



"Ülkemizi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak bizim en önemli görevimizdir. Bunu geleceğin teminatı siz gençlerimizle başaracağız. Okullarımız bu nesilleri yetiştirecek ilim ve irfan yuvalarıdır. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin tohumları sevgili öğretmenlerimiz tarafından burada atılıyor. Öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her harf, öğrencilerimizin defterine düşülen her not Türkiye'nin geleceğine değer katacak. Biz eğitimin bir millet için ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye için çok yatırım yaptık. Yollar, köprüler, tüneller, havaalanları, barajlar, hastaneler yaptık, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi yaptık. Ama biliyoruz ki taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü sınırlı, kimi kırk, kimi elli sene bilemedin 100 sene. Ama insana yatırım yapmak, size yatırım yapmanın ömrü nesilden nesile devam ediyor. Onun için insana yatırıma kesintisiz devam edeceğiz."



'EĞİTİMDE TABİ DEĞİŞİKLİK OLACAK'



Yıldırım, anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin tüm aşamalarında fırsat eşitliğini sağlayacak, bilimsel temele dayalı eğitim sistemi oluşturmanın gayretinde olduklarını söyledi. Binali Yıldırım, yeni müfredat değişiminin de dünyadaki gelişmelere göre yapıldığını belirterek şöyle konuştu:



"Az önce Milli Eğitim Bakanımız söyledi, 'Eğitimde değişiklik oluyor' dedi. Tabii ki değişecek, çünkü dünya değişiyor, yeni yeni teknolojiler, yeni bilgiler, internetle bilişimle artık önümüze geliyor. Dolayısıyla değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini, muhtevasını geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bir yıldır Milli Eğitim Bakanlığımız çalıştı bütün uzmanlarla, 200 bin kadar veliyle görüşüldü. Uzmanlar aylarca çalıştı ve arkasından müfredat son şeklini aldı. Müfredat hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişikliği öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı. Yeni müfredatla yabancı dil eğitimi de yeniden ele alıyor. Yıllarca gramer kurallarını öğrenen ancak bir türlü yabancı dili öğrenemeyen bir yabancı dil öğretim sistemi vardı. Bu müfredatta artık bu sistem terk ediliyor doğrudan pratikten yola çıkılarak dil öğretme başarısını gösteren ülkelerin uyguladığı yöntemi hayata geçiriyoruz. Şimdi bazıları çıkmış diyor ki 'Efendim müfredatı niye değiştiriyorsunuz?' Gayet tabi değiştireceğiz. Toplumlun ihtiyaçları, hayatın ihtiyaçları, ekonominin ihtiyaçları, siz gençlerin ihtiyaçları talepleri değişim gerektiriyorsa onun için değiştiriyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için değiştiriyoruz. Ama ana muhalefet her zaman olduğu gibi her şeye karşı. Çağdışı tartışmalar dışında bir fikri yok. 2017 - 2018 öğretim yılında 1, 5 ve 9'uncu sınıftaki öğrenciler bu yeniden yazılmış, gözden geçirilmiş müfredatla işe başlayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun."



'DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN'



Velilerden müfredat değişikliğine ilişkin dedikodulara itibar etmemelerini de isteyen Başbakan Yıldırım, "Ana, babalar, velilerden benim istirhamım, yeni müfredatın kapağını bile açıp bir satır okumamış ama 'şu da yokmuş, bu da yokmuş' gibi dedikodu edenlere itibar etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan, hep birlikte Türkiye kılan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlarda okullarımızda öğretilmeye deva edilecek. Demokratik değerler, hukuk devletinin önemi, farklılıklarla birlikte Türkiye olduğumuz gerçeğini hep anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan yavrularımızın küresel gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecekleri konulara da müfredatta yer veriyoruz. Okullar sadece sizin bilgi edindiğiniz mekanlar değil, aynı zamanda özgür düşünmeyi, sorgulamayı, eleştiri kültürünün de öğrenildiği mekanlardır. Çocuklarımızın bilgi, beceri, sahip olduğu yetenekleri kullanma, geliştirmeye dönük uygulamalar yeni müfredatta daha fazla yer aldı. Tarihimizi, kültürümüzü, inanç değerlerimizi, müspet ilimleri en güzel şekilde, en doğru şekilde kazandırmanın yolunu bu müfredatla göreceksiniz" diye konuştu.



ÖĞRENCİLERE; 'TEOG KALKSIN MI?' DİYE SORDU



AK Parti iktidarlarında en fazla kaynağı eğitime ayırarak standartları yükselttiklerini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında son günlerde TEOG'un konuşulduğunu hatırlattığı öğrencilere, "TEOG kalksın mı, kalsın mı?" diye sordu. Öğrencilerden 'Kalksın' yanıtını alan Yıldırım, "İşte bu" karşılığı vererek, TEOG sınavının kaldırılacağını ancak bunun sistem değişikliği olmadığını belirttiği konuşmasını, şöyle sürdürdü:



"Sevgili vatandaşlarım TEOG, yani temel öğretimden orta öğretime geçiş açılımı bu. Yani siz 8 sene okudunuz, 9'uncu sene hangi okula gideceksiniz? Spor lisesine mi, sanat lisesine mi, fen lisesine mi, Anadolu lisesine mi yoksa normal liseye mi, imam hatip lisesine mi nereye gideceğinize karar vereceksiniz. İşte TEOG denen şey buna yardımcı olacak. Aslında TEOG giriş sınavı değil, sizin okulda girdiğiniz imtihanlardan her sömestr bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye'nin her tarafında merkezi olarak yapıyor. Böylece okullardaki notların yanı sıra, aldığınız notların yanı sıra, merkezi sınavdan alınan notlar da dikkate alınarak sizin ortaokuldan sonra en uygun, en iyi, istediğiniz liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor. TEOG bu. Ama zaman içerisinde ne oldu? Bu TEOG bir yarışa döndü, aynen üniversite imtihanı gibi oldu. Sizin stresinizi artırdı, 'Acaba girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz?' diye uykularınızı kaçırdı. E biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Sizi stresten kurtaracak, daha rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları düzenlemeleri yapacağız. 8'inci sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilginiz varsa 'spor' buyur git, 'bilim adamı' daha çok matematik, fizik fen lisesi sen de oraya git. 'Ben edebiyatçı olacağım, şiir yazacağım, masal yazacağım' diyorsan sosyal bilimlere git. 'Ben din adamı olacağım, fıkıh öğreneceğim' diyen de imam hatipe gitsin. Herkes istediği yere gidecek, bunun için ortaokulda yönlendireceksiniz. Kim yönlendirecek; okul yönlendirecek, öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız yönlendirecek. Mesele bu, bir sistem değişikliği diye bir şey yok. Bunlara itibar etmeyin. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleridir. Biliyorsunuz istenmeyen aş ya karın ağrıtır ya baş. İstediğiniz yere gideceksiniz."



'FETÖ'NÜN ELİNDEKİ OKULLARI ALMAK İÇİN VAKIF KURDUK'



Geçmişte katsayı nedeniyle üniversiteye girişte sınırlamalar olduğunu ancak kendilerinin yaptığı düzenlemeler ile artık isteyen herkesin istediği üniversiteye kazanması durumunda gidebildiğini; aynı zamanda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açarak engelleri kaldırdıklarını da hatırlatan Yıldırım, "Bölücü terör örgütünün istismarı olan, oyuncağı olan bu silahlarını da ellerinden aldık. İnsanlığın ortak değeri, birikimi olarak gördüğümüz örgün yaygın eğitim hizmetlerini vermek için 15 Temmuz alçak darbesinin arkasındaki FETÖ örgütünün elindeki okulları almak için Maarif Vakfı kurduk. Şimdi bu vakıf yurtdışındaki okulları alıyor ve orada ülkemizin değerlerine uygun eğitimi devam ettiriyor" dedi.



Başbakan Yıldırım, yarım saat süren konuşmasının sonunda terör ve her türlü zorluğa karşı yılmadan görev yapan 1 milyon 20 bin öğretmene başarı dileyerek, "Unutmayın; anne babalarından daha ziyade siz öğretmenler olarak yavrularımızla daha fazla berabersiniz. Onlarla daha çok haşır neşirsiniz. Unutmayalım ağaç yaşken eğilir, yeni nesil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sizin omuzlarınız üzerinde yükselecektir" diye konuştu.



BAKAN YILMAZ; STANDARTLAR SÜREKLİ YÜKSELTİLİYOR



Alanda ilk konuşmayı yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Başbakan Yıldırım ve bakanlara kentin eğitimine gösterdikleri özel ilgiden dolayı teşekkür etti.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise yeni ders yılında 17 milyonun üzerinde öğrencinin eğitim göreceğini söyledi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıldığını vurgulayan Bakan Yılmaz, müfredat yenileme çalışması yapıldığını hatırlattı ve standartların sürekli yükseltildiği eğitimde okullaşma oranının sürekli artmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.



Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından törene katılan bakanlar, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte yeni ders yılının ilk zilini çaldı.