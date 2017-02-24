Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Çevre Projeleri açılış töreninde "Terör örgütü referandumda 'evet' çıkarsa biz bittik diyorlar' Biteceksiniz kardeşim başka yolu yok" dedi.

Şehir bir medeniyettir. Marifet halkın kalbini ruhunu benliğini ihya edecek insana huzur verecek şehirler ima etmektir

Yatay mimaride daha fazla sıcaklık var.

Kentsel dönüşümle yanlış atılmış şehirleri düzeltmeye çalışıyoruz.

İzmir'in yüzde 62'si kuralsız ve depreme dayanıklılık açısından sorunlu

İlk önce yeşil alanlarını otopark alanlarını yapıp binayı dikseydik böyle olmayacaktı.

Düzeltmek için hracadığımız para yapmak için harcadığımız paradan daha fazla. şehirlerimizi 7 den 70'e herkesin huzur içinde rahatça yalayabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Nihayi hedefimiz bu.

Kayseri'ye hızlı tren müjdesi

15 yılda yeni bir Türkiye inşa ettik. İnsanımızı ihya etmek için önemli bir hamle başlattık.

Bölünmüş yol miktarını 6 bin kilometreden 24 bin kilometreye çıkardık

AK parti farkı bu az laf çok iş. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyduk. Şimdi Kayseri'ye'de hızlı tren gelecek.

TOKİ aracılığıyla 15 yılda 755 bin konut inşa ettik. Türkiye'de ilk defa çevreye karşı işlenen suçları TCK kapsamına aldık. Çöpsüz temiz şehirler için katı atık temizleme tesisi sayısını 83'e çıkardık. Artık çöp toplama tesislerinde elektrik üretiyoruz. Her ilde bir şehir ormanı projesini başlattık. Değişik değişik bir sürü ormanlar var! Okul bahçelerini, üniversite külliyelerini, yol kenarlarını, orta refüjlerine sürekli ağaç dikiyoruz. Şehirlerde ilçelerde yeşil alanlar oluşturuluyor. 15 yılda yeşil alan miktarını ciddi şekilde artırdık. Orman varlığımızı 2 milyon hektar seviyesinde artırdık. Türkiye genelinde 184 ova var. Buraları tarımsal SİT alanı ilan ettik. Başka bir amaç için kullanılamayacak.

Terörle mücadele

Kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. 162 bin konutluk devam eden işvar. Bu alçak terör örgütünün Güneydoğu'da canını okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Şimdi aralarında ne konuşuyorlar.

"Terör örgütü referandumda 'evet' çıkarsa biz bittik diyorlar' Biteceksiniz kardeşim başka yolu yok"

Bölgedeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Kimliğinizle gurur duyun. PKK'nın sizinle hiçbir derdi yok. Bunların işi gücü hayatı size zehir etmek. Kürt vatandaşlarımızın PKK diye bir sorunu var. Bu sorunu ülke gündeminden çıkaracağız. Dünya DAEŞ'le mücadele ediyormuş gibi yapıyor. Tek mücadele eden Türkiye. Türkiye Fırat Kalkanı ile El Bab'ı hallettik. İnsanlar normal hayatlarına döndü.

Şehirlerimizin kimliğini tekrar ortaya çıkarıyoruz. Medeniyetimizin mirası olan sayısız tarihi eseri onarıyoruz. 4 bin 500'den fazla tarihi eseri onardık.

Üç terör örgütü ile bir mücadele ediyoruz. Bu şekilde terörle mücadele eden başka ülke yok.

Şehirlerimizin kimliğini ortaya çıkartıyoruz

Şehirlerimizin kimliğini ortaya çıkarıyoruz. Medeniyetimizin mirası olan sayısız tarihi eserlerimizi onarıyoruz. Denize kıyısı olan şehirlerimize mavi bayrak veriliyor. Bu neye göre veriliyor? Oradan denize lağım akıyor mu, yağ bırakılıyor mu? Bunlara göre değerlendiriyorlar. Mavi Bayraklı deniz sayısında dünyada ikinciyiz. Bu millet azmederse her şeyi başarır. Bu millet Fatih'in torunları. Ak Parti iktidarı olarak şuna inandık; Zor olan hemen yapılır, imkansız zaman alır. Türkiye'yi yeniden inşaa ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfusumuz var. Terör örgütü onlara dağdan, ölümden başka bir şey vadetmedi. Şimdi o gençler gelecek planları yapıyor.

23 ilimize özel kalkınma projesi uyguluyoruz. 115 bin doğrudan eleman çalışacak. Bu gençlerimiz dağda, terörün tuzağına düşmeyecek daha güzel bir Türkiye için ahdettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çıraklık ve kalfalığın ardından ustalık dönemine geçiyoruz.

Referandum

16 Nisan'da sandığa gideceğiz. Sanki ölüm kalım savaşı. Seçimi daha kasım'da yaptık . Sanki hükümet kurulacak. seçim falan yok . Bu bir referandum. Parlementer sistem sürekli problem. iki yerde problem çıkıyor. Zayıf iktidarlarda ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde.

Şimdi çıkmış konuşuyorlar, bu halk oylaması olursa Türkiye bölünürmüş. Türkiye 80 milyon vatandaşıyla tek bayrak, tek millet tek devlet kararımız 'Evet'.

Artık kriz üretmeyen güçlü tek başına bir iktidar olsun diyoruz.

Rejim falan değişmiyor onların kimyası değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak zorundalar.

İşin adını millet koyuyor. İki sandık var. Milletvekillerine de yetki veriyor Cumhurbaşkanına da yetki veriyor. Bunun dışında söylenenler kafa karıştırma. Milletimiz ariftir neyin yapıldığını neyin yapılmadığını bilir.