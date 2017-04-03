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Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekili sert sözler

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Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekili sert sözler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarına sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Şu kepazeliğe bak. Millet uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz darbe mi, değil mi diye hiç yeri olmayan bir konuyu gündeme getiriyor" dedi. 'İzmir'den

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da esnafla buluşma toplantısında konuşuyor.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına sert yanıt veren Yıldırım şunları söyledi: "Ana muhalefet partisi  Genel Başkanı, bugünkü konuşmasında diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbe  girişimidir.' Ne demek kardeşim? Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu  şehitlerimize karşı hakaret değil mi, onların yakınlarını incitmek değil mi,  gazilerimize karşı yapılan hadsizlik değil mi? Ne demek kontrollü darbe? Yani 'Bu  darbeyi birileri özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar,  tanklar, tüfekler çıktı milletin üzerine ateş etti, bunu da birileri yaptı'.  Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret  edemez. Bu millet bir destan yazmıştır. 'Efendim 21.00'de darbe mi olur' diyor. Şu kepazeliğe bak. Millet uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz darbe mi, değil mi diye hiç yeri olmayan bir konuyu gündeme getiriyor. Ana muhalefet partisinin başkanı sıradan biri değil. Yazıklar olsun. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de onu söylüyor. Senin onlardan farkın ne? Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak.

CHP'Lİ VEKİLE: ALÇAK SEN KİMSİN?

CHP'li vekile de sert çıkan Yıldırım,"CHP'li Bir tane densiz milletvekili çıkmış 'evet verenleri denize dökeceğiz' diyor, kimsin sen Türk milletine hakaret ediyor. Haddini bil, bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp, milleti tehdit etmek senin ne haddine. Akıllı olun, sakin olun.Alçak sen kimsin Türk milletine hakaret ediyorsun" dedi.

ÇÖZÜM MÖZÜM YOK...

'Bundan sonra millete ortak yok. Millet patron, kimi seçerse o iş görecek, getirilen değişikliğin özeti, garanti hükümet" diyen Yıldırım7ın konuşmasının satır başları şöyle: Evet çıkacak Kandil sönecek. Milletin kardeşliğine göz dikenler hesabın verecek. Bana diyorlar ki, 'çözüm.' Çözüm mözüm yok  kardeşim. Çözüm, ay yıldızlı bayrak. Bu bayrağın altında 80 milyon yaşayacak, o  kadar basit. O alçak örgütleri milletle aramızdan atacağız.

YALANLARI 350 KİLOMETRE YOLU GEÇER 

Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını ucu uca dizsen 350 kilometrelik yolu geçer. 

KONUŞMADILAR, YUMURKLARI KONUŞTU

Gece gündüz çalıştık,  MHP ile birlikte müzakere ederek yaptık. Mecliste bir ay konuşuldu, her detay  konuşuldu. CHP, orada konuşmak yerine yumrukları konuşturdu, kürsüleri işgal  etti. Şimdi de meydanlarda kuzu taktiği yapıyor. Kızmıyor, cevap vermiyor,  unutturmaya çalışıyor. Eski sicilini düzeltmeye çalışıyor. Hani sicil affı  geliyor ya. Sicil affını 16 Nisan'dan sonra yapacağız CHP'ye. Biraz daha takip  edelim, bu iyi halini biraz daha izleyelim.

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