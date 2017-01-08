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BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN ERBİL’DE FLAŞ PKK ÇIKIŞI!

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BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN ERBİL’DE FLAŞ PKK ÇIKIŞI!
Başbakan Binali Yıldırım, "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez.

Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir" dedi. 

"PKK eşittir PYD eşittir YPG" diyen Yıldırım "Artık o kadar çok örgüt adları çıkartılıyorlar ki her saldırıdan sonra yeni bir ad duyuyoruz. Bunları yediğimizi zannetmesinler" ifadesini kullandı.Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi  (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.  Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşme öncesi Yıldırım ve Barzani, basın  mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1  saat sürdü. Yıldırım ve Barzani, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. "Terör örgtülerinin sadece Türkiye'nin değil, Irak'ın da sorunu" diyen Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Görüşmelerimiz çerçevesi iki başlık altında toplanabilir.Bunlardan birincisi terörle ortak mücadele. İkincisi ise ekonomik ve yatırım konuları. Özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte fayda var. Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de  FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da,  Suriye'nin de meselesidir. Biz Suriye'de DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve tüm insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. Biz Suriye'de DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve tüm insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. DAEŞ'e karşı uluslararası camia daha fazla destek vermelidir. 

OLDU BİTTİYE RIZA GÖSTERMEYİZ 

PKK ile hem yurt içinde hemde bu bölgede mücadelemiz sürüyor. PKK'nın Irak topraklarından ülkemize  gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi  sonuna kadar yapılacak.  Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal  bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil sizinde güvenlik meselenizdir. Irak merkezi hükümetin de sizinde güvenlik meselenizdir. O yüzden burada ortak bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupa'lı ve ABD'li dostlarımıza da anlatıyoruz.

PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler'  yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları  yerinden yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne  kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan  türemiş. İsim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD  eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkartılıyorlar ki her saldırıdan sonra yeni bir ad duyuyoruz. Bunları yediğimizi zannetmesinler.

ERBİL'DE İŞ FORMU KURULACAK 

Diğer yandan ekonomik konularda bakanlar çalışmalarını yaptılar. Ekonomik konuları görüşmek üzere Ocak ayında bir komisyon kurulacak. Erbil'de bir iş forumu kurulacak. 

FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI 

Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz  desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin  zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının  tasfiye edilmesi.

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