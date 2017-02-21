Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım konuşması sırasında bozkurt işareti yaparak, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim 'önce memleketim ve önce milletim' dediler. Ve birlikte yola çıktık" dedi.

İşte Binali Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:

İsmi ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin hedefi insandır. Bugün bizim kapımızı çalan tehdit, yarın sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde terörü ve şiddeti destekleyen ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor.

İsrail Meclisinin ezan kısıtlaması, Avrupa’da yükselen İslam karşıtı söylemler çok ama çok tehlikeli söylemlerdir. Bunların hepsi nefret suçlarını beslemekten, evrensel insanı değerleri bir bir yok etmektedir. Birlikte yaşama kültürünü yok etmektedir.

Terör örgütlerini beslemektedir. Buradan bütün ülkelere çağrıda bulunuyorum. Birlikte barış içerisinde yaşayacağımız bir başka dünya yok. Bu ırkçılık ayrımcılık hastalığına kapılmadan, dünyanın ve insanlığın huzuru için elimizi biraz daha taşın altına koyalım.

“TÜRKİYE’Yİ BÖLMEK İSTEYEN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ HAYIR KAMPANYASI YAPIYOR”

Siz bakmayın hayır türküsüyle milletin içini karartan bu felaket tellallarına. Ne diyor bu tellallar? Ülke bölünecek… Yahu bu referanduma ‘evet’ deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa ‘evet’ der. Onların amacı Türkiye’yi bölmek değil mi zaten? 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi bölmek isteyen FETÖ terör örgütü hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya’daki fitne yuvasından hayır oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye ‘evet’ derler mi? Demezler, o yüzden de ‘hayır’ diyorlar.

“BÜYÜME EĞİLİMİNİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ”

2017’ye çok hızlı girdik. 2016 yılında yaşadığımız acı tecrübeleri unutmadan, yaşadığımız her bir olaydan ders çıkarmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin yükselişini hiç ama hiçbir güç engelleyemez. Türkiye adımlarını çok sağlam atıyor. Her şeye rağmen istikrarı koruyor. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Küresel krize rağmen yakaladığımız büyüme eğilimini daha da artıracağız.

“DÖVİZ KURLARINDAKİ İNİŞ DEVAM EDİYOR”

Son dönemde işsizlikte istemediğimiz ufak tefek olumsuzluklar yaşandı, bunlar geçici. Bunların hepsini aşıyoruz. 2016’nın sonunda almaya başladığımız kararlar yavaş yavaş etkilerini göstermeye başladı. İşte görüyorsunuz, döviz kurlarındaki iniş devam ediyor. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar aşağı doğru inerken sus pus ağızlarını bıçak açmıyor.

Cumhurbaşkanımızla birlikte, iş adamlarıyla toplantı yaptık ve istihdam seferberliğini başlattık.

“PİYASALARDA BİR CANLANMA, ALIŞVERİŞTE CİDDİ BİR BEREKET OLDU”



Nakit ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi garanti fonu teminat verme suretiyle kredi kullandırabilecek. Vatandaşlarımız için beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerine gittik. Mobilyadaki KDV oranını düşürdük. İlk andan itibaren piyasalarda bir canlanma, alışverişte ciddi bir bereket oldu, evlenecek, ev kuracak ya da evini yenileyecek vatandaşlara bizden de bir destek olsun dedik.



20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI



Son olarak öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var 20 bin 127 öğretmen atanmasına karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor.



“MÜNBİÇ VE RAKKA’YI KONUŞTUK”



Dün bakanlar kurulunu Beştepe’de gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatını konuştuk, daha ötesini Münbiç ve Rakka’yı konuştuk. Şu bilinmelidir ki Türkiye’nin etrafını terör örgütlerinin egemenlik alanı olarak parsellemelerine asla izin vermeyeceğiz.



“KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ”



Terör örgütünün adı ne olursa olsun hiç fark etmez, ister dayı olsun ister yeğen olsun, ister kuzen ister kardeş olsun bunların topunu bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız.

“ŞİMDİ TEMİZLİK HAREKATI YAPILIYOR”

Bizim için hepsi aynı derecede terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye’nin ulusal güvenliği için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek. Biliyorsunuz El Bab’ta şehrin tamamı kontrol altına alındı. Şimdi temizlik harekatı yapılıyor. Bu yüzden şehirde güvenliğin tam olarak sağlanması bir miktar daha zaman alacak. Devleti, FETÖ denen illetten temizleme konusunda da aralıksız çalışıyoruz.

“ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN FETÖ GELECEK, HESAP VERECEK”

FETÖ elebaşına gelince, ABD’li yetkililerle iade konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yönetimin bu konuda daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun FETÖ gelecek, hesap verecek. Artık bu terör örgütleri içerde ve dışarda başını kaldıramaz hale geldi. Terör örgütleri yok oluncaya kadar bu mücadele kararlılıkla sürecek.

“TIKIR TIKIR UYGULANIYOR”

Türkiye 15 yıldır kontrollü bir hızla, hissedilebilir bir güçle ilerleme sağlıyor. Lafların değil icraatların mimarı olan AK Parti ile çok yönlü kalkınma politikası tıkır tıkır uygulanıyor. Finansal dalgalanmalar, bölgesel siyasi belirsizlikler bütün bunları dikkatle takip ediyoruz.

Birileri çıkıp ‘hayır deyin’ diyor. Hayır demeyi adet edenler Marmaray’a hayır dedi mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne hayır dedi mi? Avrasya tüneline hayır dedi mi? Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak ne varsa bunlar hayır dediler. Şimdi de Türkiye’nin demokratik dönüşümünü engellemek için kampanya başlattılar.

“ADAMLAR BİR FİLM YAPMIŞ, CHP DE ONDAN MEDET UMMUŞ”

Buradan açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum. Kılıçdaroğlu halk oylaması için bir ilham peşinde. Nerede bulmuş ilhamı? Şili’de. Adamlar bir film yapmış, CHP de ondan medet ummuş. Tamam anladık, uzun yıllar halka güvenmediniz, seçkin takıldınız amma hani değişiyordunuz?

“ŞİLİ’YE KADAR UZANACAĞINIZA, ŞİLE’YE GİTSEYDİNİZ”

Hani artık halkı esas alacaktınız? Şili’ye kadar uzanacağınıza, Şile’ye gitseydiniz, bu ülkenin köylerine gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydınız, bizim bilgilerden daha çoğunu orada sizi öğretirlerdi.

Ama kafa takılmış, farklı. Kafa bu ülkeye yabancı. Kafa bu halkın aklına irfanına güvenmiyor. Akıl dedin miydi adamın aklına uzak diyarlar geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, senin bu derdin bu kafayla derman bulamaz.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım konuşması sırasında izleyici sıralarına dönerek bozkurt işareti yaptı. Yıldırım bu sırada, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim 'önce memleketim ve önce milletim' dediler. Ve birlikte yola çıktık" diye konuştu.