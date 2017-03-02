Başbakan Yıldırım: Türkiye bir daha darbelerle muhatap olmayacak

Başbakan Yıldırım, Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde, "Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin girişimleriyle muhatap olmayacak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuşuyor.

Başbakan Yıldırım, "Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin girişimleriyle muhatap olmayacak. 16 Temmuz sabahı, nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıysa bu ülke, bundan böyle 16 Nisan'la birlikte artık bir daha vesayetlerin, demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü bu büyük ülkeye inşallah kazandıracağız." dedi.

"Taşeron işçiler için bir çözüm bulunacak"

Başbakan Yıldırım taşeron işçilerle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: "Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda, gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz gerek 4C'liler, bütün bu sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız."