Başbakan Yıldırım: PKK, FETÖ, HDP hayır dediği için evet diyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Anayasa değişikliği için "Rejim değiştiriyorlar" eleştirisine tepki gösterdi. Yıldırım "PKK, FETÖ, HDP hayır diyor, onun için evet diyoruz" diye konuştu.

İstanbul Kadıköy'de Fikirtepe'de düzenlenen temel atma töreninde vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye'nin en büyük sorunlardan birinin konut ihtiyacı olduğunu belirterek, hükümetin bu alanda birçok adım attığını söyledi.

Anayasa değişikliğine de değinen Başbakan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rejim değişikliği iddialarına yanıt verdi. CHP'nin başörtüsünü kaldırma çalışmalarına da rejim sorunudur dediğini ifade eden Yıldırım, "Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın temel atma törenindeki konuşmasının satır başları şöyle;

Kentsel dönüşüm hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de Türkiye'nin en önemli konularından biri ev, konut ihtiyacıydı. Kolları sıvadık ve büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre içinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her köşesinde konut projeleri hayata geçirmeye başladık.

Bugün kararlılığımız aynen devam ediyor. Milletimizin derdine derman olacağına inandığım böylesine projeleri hayata geçirirken heyecan duyuyorum. Temelini attığımız her proje vatandaşımızın işini, aşını büyütüyor. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz. Yeni yeni istihdam alanı sağlıyoruz. Bu dev projelerle sadece bugünü değil yarını da inşa ediyoruz. Siyaset millet için yapılır.

Hayal edebilir miydiniz? Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız. Biz laf üstüne laf koyanlardan olmadık taş üstüne taş koyanlardan olduk. Gelecek aydınlık Türkiye'nin kapılarının aralanması için birçok eseri İstanbul'a kazandırdık. 7 tepeli İstanbul'a 7 eser kazandırdık.

Eserler kendini gösteriyor. İstanbul kendini gösteriyor. Şimdi bu Anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz hemşerilerim?

Memlekette güzel bir iş, faydalı bir iş olsa CHP hemen hareket geçer. Hatırlayın başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. 'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz (CHP) Meclis'te, aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir.

Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır."

Burada 10 binden fazla konut yapılacak. Tüm Fikirtepe'de 35 bin konut yapılacak. Bizim işimiz hizmet gücümüz sizlersiniz. Bu eserin ülkemize milletimize hayırlar uğurlar getirmesini Cenab-ı Mevlam'dan diliyorum.