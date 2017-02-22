Başbakan Yıldırım: "FETÖ gelecek, hesap verecek"

"Cumhurbaşkanı partili olur mu?" diyen Kılıçdaroğlu'na Başbakan Yıldırım şöyle seslendi:

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 16 Nisan'da oylanacak cumhurbaşkanlığı sistemine dair önemli mesajlar verdi.

Dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini, muhalefetin ise korku dağları oluşturarak değişimi engellemeye çalıştığını belirten Yıldırım, 'hayır' demeyi adet edinenlerin Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 3. havalimanına, Avrasya Tüneli'ne, Çanakkale Köprüsü'ne, bölünmüş yola da 'hayır' dediğini hatırlatarak, “Türkiye'nin istikrarlı gelişimini sağlayacak ne varsa 'hayır' dediler” ifadesini kullandı. “Rejim meselesi diyerek meydanlarda konuşacaklar kendini boşa yormasın, rejimin adı belli: cumhuriyet. Milletiyle, üniter yapısıyla, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla bölünmez bir ve beraber cumhuriyet” diyen Yıldırım, şunları söyledi:

MİLLETE PARTİSİ SORULDU MU?

“Bir de tutturmuşlar, 'cumhurbaşkanı partili olur mu?' Olur, bal gibi olur. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, cumhurbaşkanı olmadan önce neydi? Hem AK Parti'nin Genel Başkanı idi hem de başbakan idi. Başbakan olarak Türkiye'yi yeni baştan kim imar etti? Erdoğan ve arkadaşları. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her vatandaş hizmetle buluşmadı mı? Millete bu hizmetlerden faydalanırken partisi mi soruldu? Başbakan partili, CHP'li belediye başkanları seçildikten sonra partisini bırakıyor mu? Onlar da partili.”

BÖLÜNECEK OLSA ÖNCE KANDİL...

“Siz bakmayın 'hayır türküsü' ile milletin içini karartan felaket tellalarına. Ne diyor bu tellaller, 'Efendim ülke bölünecek.' Bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa 'evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten? Böyle fırsat gelmiş ayaklarına, teperler mi? 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi bölmek isteyen FETÖ 'hayır' kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi? Demezler, o yüzden hayır diyorlar.”

HEPSİ KATİLLER SÜRÜSÜ

“Türkiye'nin etrafını terör örgütlerinin egemenlik alanı olarak parsellemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün adı ne olursa olsun bunların topunun bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız. Terör örgütleri arasında ayrım yapanların şunu iyi bilmesi lazım: Bizim için PKK eşit YPG eşit PYD, DEAŞ eşit FETÖ. Hepsi aynı derecede terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye'nin ulusal güvenliği için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek. FETÖ elebaşına gelince, ABD'lilerle temas sürüyor; şartlar ne olursa olsun Feto gelecek hesap verecek.”

Birlikte yola çıktık

Başbakan Yıldırım, seyirci sıralarından bir kişinin 'bozkurt' işareti yaparak, “Başbakanım ülkücüleri unutma” diye bağırması üzerine, 'bozkurt' işareti yaptı. Yıldırım, “Eyvallah, milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim 'önce memleketim ve önce milletim' dediler ve birlikte yola çıktık” dedi. Grup toplantısı sonrasında makamında gazetelerin Ankara temsilcileri ile sohbet eden Yıldırım, bozkurt işareti yapması konusunda “Anlama engelliler için işaret yaptım” dedi. Yıldırım, “Ne anlama geliyor?” sorusu üzerine, “Evet anlamına geliyor. MHP'liler 'bizden bahsedin' dedi ben de ortak işareti yaptım” diye konuştu. Yıldırım, “Yanlış anlaşılmasın?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Onlar da bizim işaretimizi yapsın...”

Şili'ye değil Şile'ye git

Başbakan Yıldırım, CHP'nin 'hayır' kampanyası için Şili'den reklamcı getirmesini şu sözlerle eleştirdi: “Kılıçdaroğlu halkoylaması için bir ilham peşinde. Nerede bulmuş bu ilhamı? Şili'de. Adamlar bir film yapmış CHP de ondan medet ummuş. Tamam anladık uzun yıllar halka güvenmediniz, seçkin takıldınız amma hani değişiyordunuz, hani artık halkı esas alacaktınız? Şili'ye kadar uzanacağınıza Şile'ye gitseydiniz, bu ülkenin köylerine, kasabalarına gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydınız bizim bilgilerden daha çoğunu size orada öğretirlerdi. Şili'ye boşu boşuna niye gittiniz? Ama kafa takılmış, farklı. Kafa bu ülkeye yabancı. Kılıçdaroğlu senin bu derdin bu kafayla derman bulamaz. Nereye gidersen git. Artık kimse yıllardır çöreklendiği kamu kaynaklarıyla, meslek odalarıyla siyasete ayar veremeyecek. Artık hiç kimse dünya standartlarını aşan yatırımlara hayır deyip topluma 'geri kalıyoruz' masalı anlatamayacak.”