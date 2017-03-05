Başbakan Yıldırım Bingöl mitinginde konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkede yaşayanlar başımızın tacıdır. Tüm etnik gruplar başımızın tacıdır.Oynanan oyunların farkına varalım, tuzakları görelim birlikte hareket edelim, hainlere gereken dersi verelim" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi· Meydanı'ndaki referandum mitingte. "Türk, Kürt arasına girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Zazaca da bizim, Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz" diyen Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu topraklar üzerinde hiçbir kimsenin, hiçbir etnik gurubun diğerine üstünlüğü olamaz. FETO'nun itleri de kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Zazalar başımızın tacıdır, Kürtler başımızın tacıdır, Türkler başımızın tacıdır, Araplar, Romanlar, Türkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır. Kardeşlikle bugünlere geldil kenetlenip zorlukları birlikte aştık. Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Zazaca da bizim, Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz.Gün ayık olma günüdür. Cezayir'i zamanında ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasında fitneyi soktular. Bizleri de aynı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Tuzakları fark edelim. Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeyi basıp iş makinelerini yakanlar en çok zararı size veriyorlar. Havalimanını Bingöl'e yaparken neler çektim neler... AK Parti hükümeti olarak annelerin yürek acısını dindirmeye çalışıyoruz. Terörün can evinden vurduğu annelerimizin acısı dinsin istiyoruz.

BU TERÖR ÖRGÜTÜ BİTECEK

Teröre karşı amansız mücadele verdik. Türk, Kürt arasına girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz.Oynanan oyunların farkına varalım, tuzakları görelim birlikte hareket edelim, hainlere gereken dersi verelim.Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk, artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum, Bingöl Meydanı'nda söz veriyorum, bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller, Kandil'deki sözde ağa babaları ne diyorlar? Kandil'dekiler diyor ki 'Sandıktan evet çıkarsa, biz biteceğiz.' Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz. Allah'ın izniyle sandıktan 'evet' de çıkacak FETO da bitecek, PKK da bitecek, DEAŞ da bitecek.

"TERÖRÜN CAN EVİNDEN VURDUĞU ANNELERİMİZİN ACISI DİNSİN İSTİYORUZ"

Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeler kurarak, bölünmüş yollar, tüneller yaparken; şantiyeyi basan, iş makinalarını yakanlar en çok zararı size veriyor. Bingöl'e veriyor. Esnafa kepenk kapattırarak, rızkına engel olan, terörle ticareti durma noktasına getirenler en çok bu memleketin insanına zarar veriyor. Bu bölgede terörden, şiddet sarmalından en çok siz etkileniyorsunuz. Çocukları kandırarak, dağa çıkararak, ellerine silah vererek, askere saldırtanlar en çok bu memlekete zarar veriyor. Evladı dağa çıkarılmış annenin, çocuğuna hasret kalmış babanın hasretini kim dindirebilir? Bu memleketin evlatlarını katil yapanlar, kalem tutması gereken ellere silah tutuşturanlar şimdi hesabını veriyor. Tek tek hesabını soruyoruz. AK Parti hükümeti olarak annelerin yürek acısını dindirmeye çalışıyoruz. Terörün can evinden vurduğu annelerimizin acısı dinsin istiyoruz. Terörün gençlerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz.

İKİ FABRİKA KURULUYOR

Cazibe merkezileri programı ile birçok teşvik uyguladık. Bingöl'e iki büyük fabrika kuruluyor. Bingöl'e entegre yem fabrikası ve ilaç fabrikası kurulacak. Gençlere yeni iş imkanları kazandırılacak. Devleti kaybetmenin ne demek olduğunu Suriye'de görüyoruz. Küresel güçleri bizleri devletsiz, yersiz, yurtsuz bırakma gayretine girdikler.

12 EYLÜL ANAYASASI'NIN KALAN İZLERİNİ YOK EDECEK"

Vereceğiniz her evet oyu 12 Eylül Anayasası'nın kalan izlerini de yok edecek.Cumhurbaşkanılığı sistemi ile işler daha hızlı ilerleyecek. Türkiye bu sistemle 2023 hedeflerine ulacak.

"HALKIN SEÇTİĞİ DİKTATÖR OLUR MU?"

Şimdi zaman, zemini sağlamlaştırma zamanıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber daha hızlı, daha kaliteli ve daha randımanlı işleri gerçekleştirmiş olacağız. Öyle ikide bir durmak yok. Yol akıp gidecek. Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, bu demokrasi otobanıyla menziline vaktinde ulaşacak. Menzil neresi? Muasır medeniyetler seviyesi, 2023 hedefleri, 2053 hedefleri, 2071 hedefleri. Muhalefet diyor ki 'Tek adam rejimi kurulacak'. Bu, kocaman bir yalan. En fazla 10 yıl. Ondan sonra mutlaka değişiyor. Buradan tek adam, diktatör çıkar mı? Halkın seçtiği diktatör olur mu? Bunlar külliyen yalan, kuyruklu yalan.

Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir.Biz cumhuriyeti 1923'te kurduk. İstiklal Savaşı'nı yaptık. Cumhuriyet kurulduğu günden bu tarafa 94 yıl geçti. Normal şartlarda 4 senedir bir seçim olsa bugün 24'üncü hükümet kurulacaktı; ama şimdi 65'inci hükümetteyiz. Bu ne demektir? Zayıf hükümetler, darbeler yüzünden hiçbir zaman süresini hükümetler tamamlayamamış. Bu şekilde ne olmuş? Hizmetler hep geri gitmiş. Milletin umutları, beklentileri bir başka bahara kalmış. Ama Amerika'da 228 senede her 5 yılda bir başkan seçilmiş. İşte istikrar, güçlü iktidar bu. Bu ülkeye, bu millete yazık değil mi? Enerjimiz, kaynaklarımız heba olup gidiyor. Yaptığımız iş şu; sandıkta kimin hükümeti kuracağına siz karar vereceksiniz. Güven oyunu siz vereceksiniz. Böylece 5 yıl kulağınız rahat. Gezi olayları, yargı darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi derken, ülke vakit kaybediyor. Kaynaklarımız çar çur oluyor. 16 Nisan'da öyle bir gür sesle 'Evet' diyeceğiz ki Türkiye'de artık sorun çıkaran bütün kesimler cevabını alacak

BUNLAR AHBAP ÇAVUŞ"

Cumhuriyet kurulalı 94 yıl geçti. 4 senede bir seçim olsa, bugün 24'üncü hükümet kurulacaktı. Ama şimdi 65'inci hükümetteyiz. Zayıf hükümetler yüzünden, darbeler yüzünden hükümetler süresini tamamlayamamış. Bu şekilde hizmetler hep geri gitmiş. Enerjimiz, kaynaklarımız heba olup gidiyor.Gezi olayları, yargı darbesi, 15 Temmuz derken, ülke vakit kaybediyor. 16 Nisan'da öyle bir gür sesle evet diyeceğiz ki Türkiye'de artık sorun çıkaran bütün kesimler cevabını alacak.

16 Nisan'a bir de HDP karşı çıkıyor. Bunlar ahbap çavuş. Kara tren solcusu bunlar. Her yeniliğe karşı bunlar. CHP, HDP ne zaman bu ülkenin hayrına bir iş yaptılar? Ne zaman ülke hayrına olan bir işe evet dediler? Millet 16 Nisan'da bunlara öyle bir ders verecek ki... Bu anayasa değişikliğine FETÖ de, PKK da DEAŞ da karşı. Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladılar.

Ama Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü durduramayacaklar. İstikrar, huzur kalıcı hale gelecek, ekonomimiz uçacak. Terörle mücadelemiz güçlenecek. Demokrasimizin standardı yükselecek. Uzlaşma kültürü yayılacak. Ayrı gayrı olmayacak. Hepimiz kardeş olacağız. Hükümetler hızlı karar alacak. Reformlar çok daha hızlı yapılacak.

BİNGÖL'E 11 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

Bingöl'e tam 10 milyar liralık yatırım yaptık.Bingöl'deki mevcut okulları yeniledik. Ücretsiz ders kitabı dağıtıyoruz.Bingöl'deki öğrencilerimize 61 milyon eğitim yardımı yaptık.Bingöl Üniversitesi'ni kurduk. 22 fakülte ve yüksekokuluyla birlikte bölgenin parlayan yıldızı oldu. Bu yıl merkezde 924 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt açıyoruz. Bingöl'ün merkezden ilçelerine kadar her bir köşesini sağlık tesisleriyle donattık. Bingöl için 890 milyon liralık sosyal destek verdik.Bingöl'de 5 bin 544 konut inşa ettik, yeni mahalleler kurduk.