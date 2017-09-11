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Başbakan Yıldırım, belediye başkanları ile bir toplantı yaptı

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Başbakan Yıldırım, belediye başkanları ile bir toplantı yaptı
Başbakan Binali Yıldırım Eskişehir programı kapsamında Belediye Başkanları ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıya Seyitgazi, İnönü, Sarıcakaya, Mihalıççık, Alpu, Beylikova, Günyüzü, Çifteler, Sivrihisar, Mihalgazi Belediye Başkanları katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ile Eskişehir'de gerçekleştirdikleri toplantının verimli geçtiğini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın "Başbakanımız ile belediye hizmetlerimiz, projelerimiz ve ilçelerimizin genel durumunu değerlendirdik. Sağolsunlar taleplerimizi olumlu değerlendirdiler. Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım'a şehrimize ve ilçemize yapılan yatırımlardan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum " dedi.

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