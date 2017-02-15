Başbakan Yıldırım: "2017 baharı Türkiye şaha kalkacak"

Başbakan Yıldırım, milletin 2007’de başlattığı demokratik dönüşümü 16 Nisan'da taçlandıracağını söyledi.

Yıldırım, “Vatandaş evet mührünü vuracak, işi bitirecek. İnşallah 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek. Ülkemizin ayak bağlarının hepsinden kurtulmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek. Yaz ile birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte ekonomide de demokraside de ülkemizin ayak bağlarının hepsinden kurtulmuş olacağız" dedi. Yıldırım, partisinin grup toplantısında halkoylaması süreci başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdi. Yıldırım şunları söyledi:

ANAYASA 82 MODEL İTTİRSEK DE ÇALIŞMAZ!

“Türkiye muasır medeniyetler seviyesi hedefine ilerlerken mevcut anayasa artık milletin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Hep söyledik yine söylüyoruz: bu anayasa 1982 model; yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, 'Bir ittirirsek çalıştırırız belki' diyor. Çalışmaz kardeşim; milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek, darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek, evet mührünü vuracak, işi bitirecek. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Her uğradığımız durakta, her noktada şunu görüyoruz: Milletin aklını, yalanlarla, dolanlarla, safsatalarla bulandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Vatandaş ne istediğini de ne yapacağını da biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız gençler. Tüm teşkilatlarımızla, il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. İnanıyorum ve eminim ki, milletimiz 2007'de başlattığı bu demokratik dönüşümü 16 Nisan 2017'de taçlandıracak.

VATANDAŞIM TERÖRLE AYNI SAFTA OLMAZ

Ne zaman millete gittiysek milletim bize güvendi, inandı, “evet” dedi. Bir de hayırcılar var. Bırakın kelime oyunlarını. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği HDP, PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. Şimdi biz 'PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DEAŞ hayır diyor' diyoruz. Sırtını PKK'ya yaslamış HDP 'hayır' diyor. Bunlardan ses çıkmıyor, CHP, 'niye böyle konuşuyorsunuz?' diyor. Terör örgütleri koro halinde 'hayır' propagandası yapıyorsa, bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız için bir işareti var. Terör örgütlerinin 'hayır' dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Buna da yürekten inanıyorum. Bu halk oylamasında sandığa giderken şüphesiz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız, milli duygularımızla hareket edeceğiz. Çünkü mesele memleket meselesi."

SONUÇ ÇIKMAYACAĞINI CHP ANLAMIŞ OLMALI

Başbakan Yıldırım, CHP'nin AYM'ye gitmekden vazgeçtiğini açıklamasıyla ilgili, “CHP Anayasa mahkemesinden bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı” dedi.

Batıyoruz diyenler nerede?

Döviz kurlarında birkaç hafta için yaşanan hareketlenmenin ardından bazı çevreler kıyameti kopardı. Şimde ise yüzde 7-8'lik bir iniş yaşandı. Battık, batıyoruz diyen felaket tellalleri sus-pus, hiç sesleri çıkmıyor. Küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurundaki oynaklık geçicidir, etkileri çok ama çok sınırlı kalacaktır. İstihdam seferberliğini kamuoyuna ilan ettik. Çiftçilerimizin 1 milyarlık borcunu yapılandırıyoruz. Kamuda incelemeler, arındırmalar dikkatle devam ediyor. FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan kim olursa olsun hukuk içinde gereği yapılmaya devam edecek. Araştırmalar sırasında yeniden değerlendirme imkanı da getirdik. FETÖ'nün ele başının iadesi için de girişimler devam ediyor.

25 Şubat'ta Arena'da

Ankara Arena'da 25 Şubat'ta kampanyanın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım, “O gün Türkiye'nin kalbi Ankara'da, Arena'da atacak" dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Yıldırım, "Çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara ve tahriklere kapılmak yok. Yalan ve iftiralarla 'hayır'cı blok bu süreci savsaklamaya çalışıyor. Unutmayın, bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İki ay memleketin her yerini karış karış gezeceğiz” şeklinde konuştu.

LİSTELER GÜNCELLENİYOR

Seçim takviminin belli olduğunu hatırlatan Yıldırım, “16 Nisan Pazar günü sandığa gidiyor oylarımızı veriyoruz. 18 Şubat'ta listeler askıya çıkıyor. Seçmen listeleri güncelleniyor. İkametinizi değiştirmeye lüzum yok. Aksi halde buradan kalkıp Sivas'a, Erzincan'a gitmeniz lazım” şeklinde konuştu.

10 MART'A KADAR ASKIDA

Başbakan, şöyle devam etti: “Seçmen listesi 10 Mart'a kadar askıda. 27 Mart itibariyle gelip giden vatandaşlarımız da gümrük kapılarında oy kullanabilecek.”