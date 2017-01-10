BAŞBAKAN TBMM’DE KONUŞTU!

Başbakan Binali Yıldırım, sistem değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunu anlatırken, ‘İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım’ ifadesini kullandı.

Yeni sistemde Başbakan olmayacağını vurgulayan Yıldırım, “Biz makam mevki delisi değiliz. Bir ali değil, Binali feda olsun. Ülkem, devletim kazanacaksa biz kaybedelim” dedi.

Yıldırım, Genel Kurul'da anayasa tekliğinin tümü üzerinde AKP Grubu adına şu konuşmayı yaptı:

MİLLET ‘OLUR' VERECEK

“Bugün ülkemizin geleceği için çok ama çok önemli bir konu bir aradayız. Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Asıl işin sahibi millettir. Öyle inanıyoruz ki, olur verecek. Türkiye'nin önünü açacak, yolunu aydınlatacaktır.60 YAŞI GERİDE BIRAKTIM

60 yaşını geride bıraktım. Son 15 yıldır siyasetin içindeyim. Ülkeme, millete hizmet için çalıştık. Büyük iftiharla söylüyorum ki, Erzincan'da kendi halinde bir ailenin 10 evladından biri olarak önemli sorumluluk almış olmanın Cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük imkandır. Bu toprakları bize vatan yapan Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Siyasetin tem amacı var; millete hizmet. Gerisinde millete hizmet olmayan siyaset benim için hiçtir. Yaptığınız yol, tünel, hastaneler her şey insanımızın hayatını kolaylaştırmak içindir.İKİ KAPTAN GEMİ BATIRIR

1961'den beri Cumhurbaşkanı kör topal seçildi. Doğru dürüst hiç yapılmadı. Yönetimde irade tek olması lazım. İrade olmayan yerde idare olmaz. Çatal kaşık yere girmez. İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım. Yürütmeyle ilgili yetkileri verirsiniz, sistemi ona göre verirsiniz. Vesayet odakları cesaret kazanıyor. Sistem bir yerde tıkanıyor.İkili yapı, her iki yapının halktan doğrudan yetki alması sürdürülebilir değil. CHP'yle eskiden beri anlaşamadığımız bir konu var. Onlar parlamenter sistemi, biz başkanlığı savunuyoruz. Karar verecek olan millettir.