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Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye çok sert sözler

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Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye çok sert sözler
Başbakan Binali Yıldırım, Kilis mitinginde CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Daha  iki gün önce Suriye'de bir seferde 100'ü aşkın insanı katlettiler. Yarısı çocuk,  gözleri açık, yüzleri gülümseyen, hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere  yaptıkları bir insanlık suçudur. Bir savaş suçudur. 'Dünya beşten büyüktür'  diyemeyenler sus pus oldu." dedi.

Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Kilis  mitingindeki konuşmasına, "Sahabeler şehri Kilis, alimlerin, evliyaların,  kahramanların şehri Kilis, tıpkı Hazreti Peygamber'e kucağını, evini açan  Medineliler gibi ensarın şehri... Sizlere çok teşekkür ediyorum." diyerek  başladı.

Kilis'e sabrından, dirayetinden ve dik duruşundan dolayı  teşekkürlerini ileten Yıldırım, alandaki vatandaşlara "Sizler nüfusunuzdan fazla,  darda, zorda kalan, hayatını kurtarmak için buralara hicret eden Suriyeli  kardeşlerimize sahip çıktınız, Allah sizden razı olsun. Siz, bu millete yakışanı  yaptınız." sözleriyle seslendi.

Kahraman Türk ordusunun, Fırat Kalkanı Harekatı ile Kilis'e atılan  roketleri, bombaları etkisiz hale getirdiğini belirten Yıldırım, bütün şehitlere  Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın millet ve Kilis için tam bir  zafer olduğunu ifade ederek, askeri ve güvenlik güçlerine tebriklerini iletti.

Türkiye'de ve çevresinde olağanüstü olaylar, tarihi günler yaşandığına  dikkati çeken Yıldırım, "Birileri devletleriyle, örgütleriyle coğrafyamızı kana  buluyor, yeni sınırları kanla çizmeye çalışıyorlar. Oyun büyük, tezgah büyük,  oyun acımasız. Bu oyunları planlayanlar, kendilerine en büyük engeli de Türkiye  olarak görüyor. Mazlumlara, yoksullara kol kanat geren Türkiye'nin devre dışı  kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'yi saf dışı bıraksalar,  zulümlerini daha da arttıracaklar. Türkiye'yi bir geriletebilseler kanlı  oyunlarını daha kolay oynayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Binali Yıldırım, iki gün önce Suriye'de bir seferde yüzü aşkın insanın  katledildiğine işaret ederek, "Yarısı çocuk, gözleri açık, yüzleri gülümseyen,  hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere yaptıkları bir insanlık suçudur, savaş  suçudur. 'Dünya, beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus oldu." diye konuştu.

"O akşam hükümet belli"

16 Nisan'daki halk oylamasına 10 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım,  yapılacak Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de yeni bir yönetim sistemine  geçileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliğiyle beraber yapılacak 2019'daki ilk seçimde,  Türkiye'yi gelecek beş yıl için kim yönetecek, kim hükümet olacak, siz sandıkta  karar veriyorsunuz. Artık patron sizsiniz. Mühür sizde, karar sizde. Böylece  seçim bittiği an, o akşam hükümet belli. Türkiye'yi yönetecek olan belli oluyor.  Dolayısıyla Türkiye, her zaman daha güçlü olacak, sadece dönem dönem güçlü  iktidarlar olmayacak, sürekli iktidar olacak. Enerjimizi, gücümüzü Kilis'in  kalkınmasına, Türkiye'nin kalkınmasına harcayacağız."

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