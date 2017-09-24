Başbakan Binali Yıldırım: Referandum gayrimeşrudur

AK Parti Mamak İlçe Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum, gayrimeşrudur; yok hükmündedir. Bu referandumun hesabını yanlışta ısrar edenlerden soracağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mamak İlçe Kongresi’nde konuştu. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek referandumla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Şunu iyi bilsinler ki biz, bölgenin istikrarı için, bölgede yaşayan ve uzun süreden beri DEAŞ teröründen, PKK teröründen, otorite boşluğundan büyük sıkıntılar çeken oradaki insanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bunun hesabını Kürtlerden, Araplardan, Türkmenlerden değil bu yanlışta ısrar edenlerden soracağız" dedi.

İşte Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Dün TBMM’de önemli bir karar aldık. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin kör inadı sonrası Cumhurbaşkanımızın riyasetinde MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık.

Yine dün gece meclisimizde MHP ve CHP gruplarının desteğiyle tezkereyi kabul ettik. Böylece Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümetimize meclisimiz bir yıl daha yetki verdi.

Üzülerek ifade ediyorum, müttefik bazı ülkelerin kısa vadeli çıkarları adına iş tuttukları terör örgütleri Türkiye’nin milli güvenliği için tehdit oluşturuyor.

Güney sınırlarımızda herhangi bir şekilde yeni oluşumlar Türkiye tarafından asla hoş görülemez. Kuzey Irak’ta yarın yapılacak referandum gayrı meşrudur ve yok hükmündedir.

Bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden bu referanduma karar veren tek başına, halkıyla danışmadan bütün milletlerin karşı çıktığı, BM’nin de karşı olmasına rağmen inat eden Kuzey Irak bölgesel yönetimi, birinci dereceden sorumlu olacaktır.



'Görülüyor ki yeterince anlamamışlar'

Bu işleri çözüm yolu tek taraflı hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayrı meşru bir referandum kararı değildir. Bu işin yolu oturup konuşmaktır. Sorunları müzakereyle ele almaktır.

Türkiye burada hep yapıcı oldu. Merkezi ırak hükümetinin tüm kısıtlamalarına rağmen Kuzey Irak’taki kardeşlerimizin mağdur olması için her türlü desteği verdi. Ama görülüyor ki bu yaklaşımımızı yeterince anlamamışlar.

Şunu iyi bilsinler ki biz, bölgenin istikrarı için, bölgede yaşayan ve uzun süreden beri DEAŞ teröründen, PKK teröründen, otorite boşluğundan büyük sıkıntılar çeken oradaki insanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bunun hesabını Kürtlerden, Araplardan, Türkmenlerden değil bu yanlışta ısrar edenlerden soracağız.