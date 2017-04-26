Ayrıntılar geliyor...
- BIST 94.668
- Altın 145,372
- Dolar 3,5722
- Euro 3,8908
- İstanbul 16 °C
- Ankara 15 °C
- Davette aksilik bitmedi
- Benim ülkemde bu tür hediyeler normal'
- Dünyanın konuştuğu cinayette flaş gelişme... Köpeklere yedirmişti
- Bursa'da çöpten hırsız çıktı!..
- Yaban domuzları DEAŞ'lı üç teröristi öldürdü
- Ambulanslara bile ateş etmişler!..
- Ebru konuyu kapattı, Seren kapatmıyor
- İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımı
- Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı
- Sevgilisiyle kavga edip köprüden atladı!
- Bu sene moda böyle
- Kadınları taciz eden şüpheliyi zabıta yakaladı
- Tülin Şahin'in yuvası neden dağıldı?
- Operasyonun kodu Başbakan'ın açıklamalarında gizli
- Kadıköy'e bir yasak daha!
Başbakan Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul ediyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 12.00'de başladı.
Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Benim ülkemde bu tür hediyeler normal'İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, 11. sınıfta okuyan iki kız öğrencisine mor renkli alt iç çamaşırı hediye eden öğretmene, "cinsel taciz" suçundan verilen 9 aylık hapis cezasını kaldırarak, oy çokluğu ile öğretmeni aynı suçtan 15 ay hapis cezası ile ce
Dünyanın konuştuğu cinayette flaş gelişme... Köpeklere yedirmiştiEliza Samudio'yu öldürüp köpeklere yediren Brezilyalı kaleci Bruno Fernandes de Souza yeniden tutuklandı.
Bursa'da çöpten hırsız çıktı!..Bursa'da çaldıkları arabayla tura çıkan 5 kişi ile Bursa polisi arasındaki kovalamaca nefesleri kesti.
Yaban domuzları DEAŞ'lı üç teröristi öldürdüIrak'ın Kerkük ili yakınlarından yaban domuzlarının saldırdığı DEAŞ'lı 3 terörist öldü.
Ambulanslara bile ateş etmişler!..15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulundan havalanarak Ankara’daki çeşitli kamu kurumlarına ateş açan pilotların telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
- 13:57 - Davette aksilik bitmedi
- 13:51 - Benim ülkemde bu tür hediyeler normal'
- 13:48 - Dünyanın konuştuğu cinayette flaş gelişme... Köpeklere yedirmişti
- 13:44 - Bursa'da çöpten hırsız çıktı!..
- 13:42 - Yaban domuzları DEAŞ'lı üç teröristi öldürdü
- 13:40 - Ambulanslara bile ateş etmişler!..
- 13:36 - Ebru konuyu kapattı, Seren kapatmıyor
- 13:35 - İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımı
- 13:30 - Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı
- 13:20 - Sevgilisiyle kavga edip köprüden atladı!
- 13:15 - Bu sene moda böyle
- 13:12 - Kadınları taciz eden şüpheliyi zabıta yakaladı
- 13:09 - Tülin Şahin'in yuvası neden dağıldı?
- 13:09 - Operasyonun kodu Başbakan'ın açıklamalarında gizli
- 13:08 - Kadıköy'e bir yasak daha!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim