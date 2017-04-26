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Başbakan Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

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Başbakan Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul ediyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 12.00'de başladı.

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