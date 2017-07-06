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Başarıya Koşuyor! Tüm Zamanların En Küçük Formula Yarışçısı 11 Yaşındaki Juju

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Başarıya Koşuyor! Tüm Zamanların En Küçük Formula Yarışçısı 11 Yaşındaki Juju
Ufacık yaşına rağmen, Formula yarış araçlarını kullanarak başarıdan başarıya koşan Juju'nun genç yaşta başlayan kariyeri ile ilgili haberimizi sizler için Forbes'dan derledik.

11 yaşındaki Juju Noda, nadir olarak karşımıza çıkan bir yetenek, bir deha.

uju, Uluslararası Futbol Birliği Formula 4 yarış arabasını kullanabilen dünyanın ilk ilkokul öğrencisi olarak rekorlar kırıyor. Aynı zamanda bir sponsor ile profesyonel yarışçı sözleşmesi imzalayan Japonya'daki en genç yarışçı oldu. Yine de 16 yaşına gelene kadar resmi yarışlara katılamıyor. 

Yerel yarış spikerleri, küçük kızın yeteneğinin istisnai olduğunu söylüyorlar. Juju "Formula 1 yarışlarında kazanmak ve bunu yapan ilk kız olmak istiyorum." diyerek yarışlara olan tutkusunu dile getirdi.img_1146-1200x900.jpg

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