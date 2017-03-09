Başarılı öğrencileri işte böyle kandırıyorlarmış!

Darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede, başarılı öğrencileri nasıl ele geçirdikleri ve nasıl kontrol ettikleri anlatıldı.

FETÖ, asker içindeki yapılanmasına 1970’li yıllarda başladı.

Okullardaki başarılı öğrencileri askeri liselere hazırladılar. Bunun için de ‘abi’leri görevlendirdiler.

İddianamede ‘abi’-öğrenci ilişkisi şöyle: “Çocuğun anne ve babasının ona göstermediği ilgi ve alakayı gösterir. Bu samimiyet çocuğun dikkatinden kaçmaz, adeta abisine aşık olur. Onun sözünü emir kabul eder. Kısa sürede abinin sevgisi karşılık bulur ve her ikisi de İslam’a, vatana ve millete faydalı işler yaptıklarını zannederek çalışmalarına devam eder.”

Kod ismi abi veriyor

İddianameye göre; örgüt elemanı öğrencinin, abi ile bağlantısının sağlanmasından sonra o öğrenciye abi tarafından bir kod isim veriliyor. Askeri okula hazırlanan öğrenci, abinin sıkı takibi altına alınıyor. Bu süreç ise şöyle: “Öncelikle, öğrencisi askeri okulu kazanan abi, örgüt içinde bir basamak yükselerek ‘mahrem hizmetler abisi’ sıfatını alıyor.”

İddianameye göre, 1986 yılına kadar öğrenciler askeri lisenin bulunduğu ildeki abilere bağlanıyordu. Ancak bu yıl yöntem değiştirildi. Teğmenliğe kadar abi ile öğrenci arasındaki iletişim kesilmedi. Teğmen olduktan sonra abiler değiştirildi. Abi-öğrenci bağlantısı yasaklandı.