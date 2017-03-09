  • BIST 88.956
  • Altın 145,740
  • Dolar 3,7628
  • Euro 3,9729
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Başarılı öğrencileri işte böyle kandırıyorlarmış!

»
Başarılı öğrencileri işte böyle kandırıyorlarmış!
Darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede, başarılı öğrencileri nasıl ele geçirdikleri ve nasıl kontrol ettikleri anlatıldı.

 FETÖ, asker içindeki yapılanmasına 1970’li yıllarda başladı.

Okullardaki başarılı öğrencileri askeri liselere hazırladılar. Bunun için de ‘abi’leri görevlendirdiler.

İddianamede ‘abi’-öğrenci ilişkisi şöyle: “Çocuğun anne ve babasının ona göstermediği ilgi ve alakayı gösterir. Bu samimiyet çocuğun dikkatinden kaçmaz, adeta abisine aşık olur. Onun sözünü emir kabul eder. Kısa sürede abinin sevgisi karşılık bulur ve her ikisi de İslam’a, vatana ve millete faydalı işler yaptıklarını zannederek çalışmalarına devam eder.”

Kod ismi abi veriyor

İddianameye göre; örgüt elemanı öğrencinin, abi ile bağlantısının sağlanmasından sonra o öğrenciye abi tarafından bir kod isim veriliyor. Askeri okula hazırlanan öğrenci, abinin sıkı takibi altına alınıyor. Bu süreç ise şöyle: “Öncelikle, öğrencisi askeri okulu kazanan abi, örgüt içinde bir basamak yükselerek ‘mahrem hizmetler abisi’ sıfatını alıyor.”

İddianameye göre, 1986 yılına kadar öğrenciler askeri lisenin bulunduğu ildeki abilere bağlanıyordu. Ancak bu yıl yöntem değiştirildi. Teğmenliğe kadar abi ile öğrenci arasındaki iletişim kesilmedi. Teğmen olduktan sonra abiler değiştirildi. Abi-öğrenci bağlantısı yasaklandı. 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulundu09 Mart 2017 Perşembe 11:19
  • Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu09 Mart 2017 Perşembe 11:17
  • 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti: "Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum"09 Mart 2017 Perşembe 11:17
  • YPG’nin Münbiç’ten çekilmesi Türkiye için kırmızı çizgidir09 Mart 2017 Perşembe 11:14
  • Bankalara fazla ödediğiniz paraları geri alacaksınız09 Mart 2017 Perşembe 11:12
  • Pegasus, İzAir`in tamamına sahip oluyor!09 Mart 2017 Perşembe 11:05
  • Dev kuruma FETÖ operasyonu09 Mart 2017 Perşembe 11:05
  • Orka Holding Kadınlar Gününü böyle kutladı!08 Mart 2017 Çarşamba 18:46
  • Devlet Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı08 Mart 2017 Çarşamba 12:11
  • Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler08 Mart 2017 Çarşamba 12:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim