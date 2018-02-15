Başak'tan Öpücüklü Kutlama

Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun süredir merakla beklenen yeni filmi "Hadi Be Oğlum"un galası önceki akşam gerçekleşti.

Kıvanç Tatlıtuğ'u eşi Başak Dizer gösterim sonrası öperek tebrik etti.Magazin - 15.02.2018 11:30Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı "Hadi Be Oğlum" isimli sinema filminin önceki akşam galası yapıldı. Galaya pek çok sayıda ünlü davetli katıldı. Gelen konuklar arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de vardı. Filmin gösteriminin ardından Başak Dizer eşini öperek tebrik etti. 'Hadi Be Oğlum'a görkemli gala! Gösterim öncesi basının önüne çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ise şöyle konuştu: “Artık kendimi daha çok beyazperdede görmek istiyorum. ‘Kelebeğin Rüyası’nda sonra ara vermiş olsam da bu proje benim içime çok sindi. Benim gişe ya da reyting endişem yok. Sıcak ve sevgi dolu bir film çekmeye çalıştık. Emeği geçen bütün oyuncularımıza, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin yorumlarını elbette merak ediyoruz. Sıcak ve samimi bir öyküyü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Sinema benim için farklı bir alan ve ben de burada bir iz bırakmak istiyorum. Umarım sinema adına iz bırakacak bir yapım olur."

Kaynak: Gecce.com

https://www.gecce.com.tr/haber-basak-dizerden-kivanc-tatlituga-opucuklu-kutlama