  • BIST 116.226
  • Altın 163,868
  • Dolar 3,7691
  • Euro 4,7045
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASon Dakika... Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırıldı!

Başak'tan Öpücüklü Kutlama

»
Başak'tan Öpücüklü Kutlama
Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun süredir merakla beklenen yeni filmi "Hadi Be Oğlum"un galası önceki akşam gerçekleşti.

 Kıvanç Tatlıtuğ'u eşi Başak Dizer gösterim sonrası öperek tebrik etti.Magazin - 15.02.2018 11:30Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı "Hadi Be Oğlum" isimli sinema filminin önceki akşam galası yapıldı. Galaya pek çok sayıda ünlü davetli katıldı. Gelen konuklar arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de vardı. Filmin gösteriminin ardından Başak Dizer eşini öperek tebrik etti. 'Hadi Be Oğlum'a görkemli gala! Gösterim öncesi basının önüne çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ise şöyle konuştu: “Artık kendimi daha çok beyazperdede görmek istiyorum. ‘Kelebeğin Rüyası’nda sonra ara vermiş olsam da bu proje benim içime çok sindi. Benim gişe ya da reyting endişem yok. Sıcak ve sevgi dolu bir film çekmeye çalıştık. Emeği geçen bütün oyuncularımıza, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin yorumlarını elbette merak ediyoruz. Sıcak ve samimi bir öyküyü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Sinema benim için farklı bir alan ve ben de burada bir iz bırakmak istiyorum. Umarım sinema adına iz bırakacak bir yapım olur."

Kaynak: Gecce.com 
https://www.gecce.com.tr/haber-basak-dizerden-kivanc-tatlituga-opucuklu-kutlama

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Erkeklerini Tatmadım15 Şubat 2018 Perşembe 13:20
  • Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!14 Şubat 2018 Çarşamba 16:20
  • Eski Sevgilisine mi Döndü?14 Şubat 2018 Çarşamba 11:48
  • Ünlülerin Sevgililer Günü' paylaşımları14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
  • Nişantaşı'nı Birbirine Kattı!13 Şubat 2018 Salı 17:03
  • Rita Ora'yı Karıştırdı!13 Şubat 2018 Salı 11:42
  • Büyük Aşk Bitti mi?13 Şubat 2018 Salı 11:40
  • Tacizcisini İfşa Etti13 Şubat 2018 Salı 11:35
  • Yeni İmajıyla İddialı Döndü!12 Şubat 2018 Pazartesi 16:33
  • Silikonlarını Yeniletti12 Şubat 2018 Pazartesi 14:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim