Başak Sayan'ın hamile pozları sosyal medyada olay oldu

Sayan, olay yaratan fotoğraflarla ilgili Renkli Sayfalar'a konuştu.

"Fotoğrafların bu şekilde konuşuyor olması beni çok şaşırttı. Arkadaşım bunu kendi sayfasında paylaşmış. Nasıl bulundu da, yayınlandı ben anlamıyorum. 20 gündür hastanede yatıyordum, yeni çıktım ve bu olayla çıktım. Bu benim tercihim. Ben "kötü görünüyor da, yakışmamış da..." tarzı yorumlar aldım. Ben buyum! "

"Biz bu fotoğrafları hatıra olsun diye evde çektik. Arkadaşımın yayınladığı bir fotoğrafın bulunması ve bunun gündem olması bana garip geldi.Zaten mart ayında yaşadıklarım yüzünden hastanelik oldum. Kadın estetiğiyle ilgili bir dayatma var ve ben buna inanamıyorum. "