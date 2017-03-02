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Başak Dizer'in 21 yıl önceki fotoğrafı

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Başak Dizer'in 21 yıl önceki fotoğrafı
Moda danışmanı Başak Dizer'in sosyal medyada dolanan 1996 yılına ait görüntüsüyle çok konuşuldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yapan Başak Dizer, burada yakışıklı isimle başlayan ilişkisini iki yılın sonunda nikah masasına taşımış ve çift 2016 yılının Şubat ayında Paris’te bir törenle evlenmişti.

O zamandan bu yana magazin basınının yakından takip ettiği çiftten Başak Dizer, magazin gündeminde sürekli olarak kendisine yer bulmayı başarıyor. Ancak bu haberlerin ne yazık ki pek çoğu Dizer’in sevmeyeceği türden oluyor.

İstenmeyen gelin haberlerini geride bırakan Başak Dizer, şimdilerde de eşiyle arasındaki yaş farkı ve yıllar öncesine ait görüntülerle haber oldu.

Sosyal medyada pek çok kişinin paylaştığı bir karede Dizer’in 1996 yılına ait fotoğrafı görülüyor.

Şimdiki görüntüsünden bir hayli farklı görünen Dizer’in bu fotoğrafla ilgili bir yorumuysa şimdilik yok.

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