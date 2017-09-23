Barzani: Sonunda ölüm de olsa hazırız

Referanduma iki gün kala Barzani Türkiye'nin net tavrı ve 'Gayrımeşru' ilan etmesine rağmen geri adım atmıyor. Son olarak bugün Amerika'nın Sesi'ne açıklama yaparak 'sonunda ölüm olsa da hazırız' diyerek meydan okudu.

Amerikan’ın Sesi (VOA) Kürtçe Servisi’ne konuşan Başkan Barzani, Beyaz Saray’ın “referandumu erteleyin” talebine ilişkin şöyle konuştu: “ABD’li temsilcilere bu duruşun bizim için ilginç ve garip olduğunu belirterek, kendi haklarımızı istediğimizi söyledik. Halkımız kendi kaderini tayin etmek için oy kullanmak istiyor. Referandumun ertelenmesi için birçok görüş ve öneri sunuldu.

Ancak bunların hiçbiri referandumun yerini almıyor. Referandum dünyanın sonu değil. Referandumdan sonra ciddi diyaloglar sürecek. Onlar ‘Referandum yapmayın, gelin diyalog kurun’ diyorlar. Lakin ne üzerine diyalog kuracağız?

Bizim ABD ve uluslararası toplumla değil, Bağdat ile sorunlarımız var. ABD ve uluslararası toplumun garantörlüğünde Bağdat’la anlaşmak istiyoruz. Bağdat ne şimdi ne de gelecekte referandumu kabul etmeyecektir. Madem öyle biz de ne şimdi ne de gelecekte kuyrukları olmayı kabul etmiyoruz.”

ABD’nin referandum tavrı

Amerika’nın referanduma karşı tavrına ise Barzani, şunları söyledi:

“ABD’nin düşüncesinin değişmesi için çok çaba sarf ettik. Bağımsızlık istemekle nasıl bir günah işliyoruz? Onlara, ‘Gelin amacımıza nasıl ulaşabileceğimizi konuşalım’ dedik. Ancak onlar ‘Referandum yapmayın ve gelin konuşalım’ diyorlar. İyi de neyi konuşacağız? Verilen herhangi bir garanti yok. Bunu yapma, ertele deniyor. ABD 14 yıldır aynı dille bizimle konuşuyor.”

“Rusya destek vermedi ama karşı da çıkmıyor”

Kürdistan ile Rusya ilişkilerine de değinen Barzani, “Rusya’nın bu konuda onurlu bir duruşu var. Bize destek verdiklerini söylemiyorum. Ancak farklı bir tutum sergilemediler ve karşı da çıkmadılar” dedi.

Barzani, ABD ve Avrupa’nın referandumu baskı kartı olarak kullandıklarını düşündüğünü, ancak ciddi olduklarının farkına vardıklarını söyledi. Erbil ile Bağdat arasındaki diyaloglara ilişkin de konuşan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dediğimiz gibi programımız açıktır. Uluslararası toplumların garantörlüğünde bağımsızlık çerçevesinde, sınır, su, petrol, gaz ve diğer konularda Bağdat ile anlaşmaya hazırız. Çok iyi komşu olup birbirimize yardımcı olabiliriz.

Bağdatlı yetkililer, ABD’li sözcülerin sözlerine kulak veriyorlar. Sözcülerin söylemleri sertleştiğinde onların da söylemleri sertleşiyor. Onlar esnek oldu mu Bağdat da esnek oluyor.

Sykes Picot ve Sadabat gibi anlaşmaların zamanı doldu. 1960 ve 1970 yıllarında değiliz. Artık kendi kaderimizi tayin etme zamanı geldi. Hiç kimsenin bize yol çizmesini istemiyoruz. Bunun sonunda ölüm de olsa hazırız.”

Türkiye ile ilişkileri

Kürdistan Bölgesi’nin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğinin altını çizen Başkan Mesud Barzani, şöyle devam etti:

“Umarım referandum Türkiye ile olan ilişkilerimizi etkilemez. Ancak hiç kimsenin tehdidini de kabul etmiyoruz. Tehdit dilini kullanan Türk yetkililere bu mesajımın açık bir şekilde ulaşmasını istiyorum. Biz ne yaptık? Bir halk bağımsız olmak istediğini söylüyor! Buyrun bunu neden istediklerinin sorun.”