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Barzani Noktayı Koydu: Referandumu Ertelemek İçin Artık Çok Geç

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Barzani Noktayı Koydu: Referandumu Ertelemek İçin Artık Çok Geç
IKBY Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül referandumunun ertelenmesi için vaktin kalmadığını belirterek, artık bunun için çok geç olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil kentindeki son "referanduma evet" mitinginde konuştu.

"ERTELEMEK İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ"

Referandumun ertelenmesi için gece-gündüz baskıya maruz kaldığını söyleyen Barzani "Biz başarısızlığa uğrayan geçmişe dönmeyeceğiz. Görüşmelere çok ciddi ve açık bir zihniyetle ancak 25 Eylül'den sonra hazırız. Artık çok geç ve referandumun ertelenmesi için vakit kalmadı. Buradan söylüyorum, kendimi halkım karşısında utandıracak birisi değilim." ifadelerini kullandı.

"REFERANDUM HALKIN TERCİH ETTİĞİ YOLDUR"

Barzani, "Referandum sınırların çizilmesi, emrivaki fikirlerin dayatılması değil ancak bağımsızlık isteyen bir halkın tercih ettiği yoldur. 25 Eylül'den sonra sınır, petrol, doğal gaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız." dedi.

"DEAŞ'A DAHA ÇOK YOĞUNLAŞACAĞIZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) referandum hakkında yaptığı açıklamaya da değinen Barzani, "DEAŞ'a karşı verilen mücadele önceye kıyasla daha da yoğunlaşacaktır." diye konuştu.

IKBY Başkanı ayrıca, "tehditlere ve cezalandırmalara" ilişkin ise yanıtının ise "100 yıldır cezalandırılıyoruz. Acaba yetmiyor mu bu kadar cezalandırma." şeklinde olduğunu ifade etti.

 

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