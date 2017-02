Baronun atadığı avukatlar geri çekildi!

Cumhurbaşkanına "Suikast timi"nin yargılaması davasında az önce flaş bir gelişme yaşandı. Baronun atadığı bazı sanık avukatları davadan çekildi. Davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'i ise kimse savunmak istemedi.

15 Temmuz Darbe girişiminin en önemli basamaklarından birisi olan ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulunan 44’ü tutuklu üçü firar 47 sanıklı davanın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Davanın bir numaralı sanığı FETÖ lideri Fetullah Gülen olurken, bir numaralı müşteki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda başlayan davanın sanıkları arasında olası darbe sonrası MİT Müsteşarlığı içi adı geçen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Cumhurbaşkanına suikast ve helikopterlere yatık ikmali emrini verdiği ileri sürülen Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı yeri suikast timine bildiren Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri ve davanın bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen, Türk Ceza Kanununun 220/5 maddesinde yer alan "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” hükmü gereğince iddianamede bir numaralı şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Şüpheliler hakkındaki kamu davasına konu edilen suçlar; Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç, silâhlı terör örgütü yöneticisi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme, kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma. Bu suçlar her bir şüphelinin kasıt ve eylemleri dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilirken, 44'ü şüpheli, 73'ü mağdur/müşteki ve 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı'nın yaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Sanıklar sabit ikametgahlarının bulunmadığını ve gelirlerinin olmadığını söyledi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ikamet ettiğini, ayrıca olayın planlanma yerinin yine Ankara olduğunun ifadelerde belli olduğunu, bu nedenle de Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı verip Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne görevi vermesini talep etti. Tutuklu sanıkların hepsi de görevsizlik kararı talep etti. Buna karşılık mağdur avukatları, duruşma savcısı olayın işlendiği bölgenin Muğla sınırlarında olmasından dolayı talebinin reddini istedi. Mahkeme de oybirliği ile CMK'nın 12. maddesi uyarınca görevsizlik talebini reddetti.

GÜLEN'İ HİÇBİR AVUKAT SAVUNMAK İSTEMEDİ

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'i, Muğla Barosu'ndan hiçbir avukatın savunmak istemediğini bu nedenle avukat bulunamadığını, ancak ilerleyen duruşmalarda bu sorunun giderilmeye çalışılacağnı söyledi.

2 BİN 390 İNCELEME İŞLEMİ YAPILDI



Şüphelilerden, olaya karışan helikopterlerden, olay yerinden ve yaptırılan adli arama işlemlerine konu olan diğer yerlerden temin edilen materyaller üzerinde parmak izi, biyolojik ve balistik konularında çok sayıda kriminal rapor alındı. Bu kapsamda toplam 2 bin 390 adet inceleme işlemi yaptırılırken, yine olay yeri ve civarını gösterdiği tespit edilen güvenlik kameralarının bağlı olduğu 14 ayrı DVR cihazı incelendi ve bu inceleme sonuçlarına ilişkin raporlar dosyaya dahil edildi.



SORUŞTURMA 4 AYDA TAMAMLANDI



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturma dosyası 15 Temmuz tarihinden itibaren başlanarak 4 ayda hazırlandı. 211 sayfalık iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine 15 Kasım 2016 tarihinde sunularak kabul edildi.



YARGILANACAK İSİMLER



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz Darbe girişiminde adı geçen o günün rütbeli askerleri arasında 2 Tuğgeneral, bir Tuğamiral, 6 Albay, 4 Yarbay, 2 Binbaşı, 11 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 2 Teğmen ve 13 Astsubay rütbesinde asker bulunuyordu. 47 sanıklı davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen, Yüzbaşı Burkay Karatepe ve Yarbay Özcan Karacan halen firarda.

CUMHURBAŞKANININ TARAF OLDUĞU TEK DAVA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek dava olduğunu açıklayan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da, soruşturmanın ardından iddianameyi tamamladı. Sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.



GAME OVER FETÖ PANKARTI



Muğla Adliyesi'nin fiziki koşullarından dolayı, yargılamanın Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu'nda yapılmasına karar verildi. Salon duruşma için yeniden dizayn edildi. Bugün başlayan yargılamadan gönler öncesinde polis, duruşma salonunun bulunduğu bölgeyi bariyerlerle kapattı. Kuş uçurtmadı. Özel timler çatılarda bekledi. Polis helikopteri de havadan kontrollerde bulundu. Duruşma solunana mahkemenin belirlediği isimler haricinde kimsenin girmesine izin verilmedi. Bu arada suikast girişiminden sonra yakalanan darbeciler de ilk kez görüntülendi. Takım elbise giyen darbeciler geniş güvenlik önlemleri altında 4 cezaevi aracıyla duruşmanın yapılacağı salona getirildi. Polis özel harekat timlerinin yanısıra jandarma komando timleri de önlem aldı. Darbeci askerleri taşıyan araçlara üzerinde 'Şehit Kazım Çağlar' yazılı zırhlı arça en önde eşlik etti. Darbeci askerlerden ilk Tuğgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş getirildi. Çiğli Ana Jet Üssü'nün 'paşa' lakaplı imamı olarak bilinen Zekeriya Kuzu ise 3. sıradaki cezaevi ring aracından indirildi. Kahverengi takım elbise giyen Kuzu grubun en önünden içeriye alındı. Darbeci askerlerin görüntülerini alan basın mensuplarına da baktıkları görüldü. Bu arada duruşmanın yapılacağı yere gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. "Game over (oyun bitti) Fetö" ve "İdam isteriz" yazılı pankartlar açan vatandaşlar, darbeci askerler içeri alınırken "İdam isteriz", "Fetö gelecek hesap verecek" diye slogan attı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün suikast timi sanıkların duruşmasının yapılacağı Muğla’nın Menteşe ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Adliyesi çevresinde birçok ulaşım alanı trafiğe kapatıldı.



600 POLİS VE HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR

Fetullahçı Terör Örgütünün suikast timinin duruşmasının yapılacağı Menteşe ilçesinde duruşma boyunca Muğla’da resmi 400 olmak üzere yaklaşık 600 polisin görev alması bekleniyor. Görev alacak polislerden Özel Hareket timlerinden bir bölümü Aydın ve Denizli illerinden takviye olarak Muğla’ya geldi. Duruşma saatlerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopter de havadan sürekli olarak denetimini sürdürecek.