  • BIST 104.416
  • Altın 226,500
  • Dolar 5,3177
  • Euro 6,0545
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Barışmalarının şerefine birlikte kutlayacaklar

»
Barışmalarının şerefine birlikte kutlayacaklar
Bir dönem birbirleriyle kanlı bıçaklı olan Demet Akalın ve Hande Yener Geçtiğimiz günlerde barışmışlardı.

Demet Akalın kızı Hira olduktan sonra çok olgunlaştığını kavganın gereksiz ve çok anlamsız olduğunu söylemişti. Barıştıktan sonra aralarından su sızmayan ikili tekrar bir araya geliyor. Demet Akalın, önceki gece Esentepe Teddy'de yer aldığı sahne de "Doğum günümü Hande'yle birlikte kutlayacağız" dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a bir dava daha27 Şubat 2019 Çarşamba 12:46
  • Ece Erken'in sert eleştirilerine Alişan ne yanıt verdi27 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
  • Ünlü sosyal medya fenomeni, Bülent Ersoy'u evinde ağırladı27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
  • Şeyma'nın bu pozları çok konuşulacak27 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
  • Özcan, Feyza çifti boşanıyor mu?26 Şubat 2019 Salı 15:28
  • Ünlü çift arasındaki gerginlik büyüyor26 Şubat 2019 Salı 15:02
  • "Bir direniştir yaşamak"26 Şubat 2019 Salı 14:55
  • Didem Soydan'ın Beşiktaş aşkı26 Şubat 2019 Salı 13:51
  • Burcu Esmersoy ünlü sunuculara ateş püskürdü26 Şubat 2019 Salı 11:54
  • "Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"26 Şubat 2019 Salı 02:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim