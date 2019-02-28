Demet Akalın kızı Hira olduktan sonra çok olgunlaştığını kavganın gereksiz ve çok anlamsız olduğunu söylemişti. Barıştıktan sonra aralarından su sızmayan ikili tekrar bir araya geliyor. Demet Akalın, önceki gece Esentepe Teddy'de yer aldığı sahne de "Doğum günümü Hande'yle birlikte kutlayacağız" dedi.
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Barışmalarının şerefine birlikte kutlayacaklar
Bir dönem birbirleriyle kanlı bıçaklı olan Demet Akalın ve Hande Yener Geçtiğimiz günlerde barışmışlardı.
Etiketler: demet akalın, hande yener, doğum günü, barışma
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Barışmalarının şerefine birlikte kutlayacaklarBir dönem birbirleriyle kanlı bıçaklı olan Demet Akalın ve Hande Yener Geçtiğimiz günlerde barışmışlardı.
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