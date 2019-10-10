Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, harekatla ilgili bilgi verilirken, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği açıklandı. Söz konusu hedeflere ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.
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BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü.
Etiketler: barış pınarı, milli savunma bakanlığı, suruiye, terör, hava saldırısı, kara harekatı
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