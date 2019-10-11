BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA BİR ACI HABER DAHA!

Suriye'nin Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit oldu

Harekatın üçüncü gününde şehit asker sayısı ikiye çıktı. Mermer'in şehit olduğu günün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Barış Pınarı Harekât Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu bir askerimiz daha şehit düştü.

Konya Valiliğinden “Milletimizin başı sağ olsun” başlığıyla yayımlanan mesajda “Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus MERMER şehit olmuştur. Şehidimizin cenaze töreni, ayrıca bildirilecektir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI İKİYE ÇIKTI

Dün de Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit düşmüştü. Harekatın üçüncü gününde şehit olan asker sayısı ikiye çıktı. Öte yandan Yunus Mermer’in şehit olduğu gün doğum günü olduğu öğrenildi.