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SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NDA 8. GÜN!

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BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NDA 8. GÜN!
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Resulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li sayısı toplam 637 oldu.

Suriye iç savaşının ardından Fırat´ın doğusundaki bölgeler terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü işgal ettiği alanlardaki Arap ve Türkmen nüfusu göçe zorlayıp, boşalan alanlara da Kürt kökenli Suriyelileri yerleştirdi.

Türkiye´ye yönelik saldırılar düzenleyip, sınır güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütünün yapılan çağrılara karşın silah bırakıp işgal ettiği alanlardan çıkmaması üzerine Fırat´ın doğusuna askeri harekat düzenleneceği mesajı verildi.

ABD ve diğer ülkelerin geciktirmesi nedeniyle ertelenen harekat geçen 9 Ekim günü saat 16.00´da başlatıldı. Barış Pınarı ismi verilen harekat kapsamında uçak ve topçu birlikleri Tel Abyad ile Resulayn bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına alındı.

Gece saatlerinde ise karadan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri giriş yaparak teröristlerle sıcak çatışmaya girdi. TSK ve SMO unsurları teröristleri etkisiz hale getirerek köyleri bir bir özgürleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7’inci gününde, gözler Fırat’ın batısındaki Münbiç’e çevrildi. Resulayn’da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç’te.

İşte operasyonun yedinci gününden dakika dakika gelişmeler:

07: 25 Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre; Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li sayısı toplam 637 oldu.

09:30 Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar’dan duyuluyor.

23:39 Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i arayarak Fırat'ın doğusu dahil Suriye'deki durumu görüştüğünü belirtti

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