  • BIST 99.170
  • Altın 282,137
  • Dolar 5,8378
  • Euro 6,4308
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 277 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

»
BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 277 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nda 109 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı. Bugün bakanlığın yaptığı açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE BİLGİLER VERDİ!10 Ekim 2019 Perşembe 16:25
  • CHP’DEN HÜKÜMETE İKİ ÖNEMLİ TAVSİYE!10 Ekim 2019 Perşembe 16:11
  • BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI BAŞKANLIĞA ADAY OLDU!10 Ekim 2019 Perşembe 15:56
  • BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ!10 Ekim 2019 Perşembe 15:47
  • ŞANLIURFA'YA ROKET SALDIRISI! ÇOK SAYIDA YARALI VAR!10 Ekim 2019 Perşembe 15:34
  • MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR!10 Ekim 2019 Perşembe 15:04
  • ÜNLÜ İSİMLERDEN MEHMETÇİK'E DESTEK!10 Ekim 2019 Perşembe 14:22
  • 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE’NİN GALA GECESİNE ÜNLÜ YAĞDI!10 Ekim 2019 Perşembe 13:36
  • TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN SEVGİLİSİNİN ROMANTİK PAYLAŞIMI!10 Ekim 2019 Perşembe 13:10
  • HAZAL KAYA'NIN HAMİLELİK POZU BEĞENİLDİ!10 Ekim 2019 Perşembe 12:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim