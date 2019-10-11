BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 277 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nda 109 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı. Bugün bakanlığın yaptığı açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.